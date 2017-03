Quảng Nam: Chưa chấp thuận triển khai 8 dự án thủy điện

Ngày 4-5, ông Lê Ngọc Kích - phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết mới đây chủ đầu tư của dự án thủy điện Sông Tranh 1 (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) có công suất thiết kế 20 MW đã liên hệ với UBND huyện Nam Trà My để triển khai dự án nhưng chưa được đồng ý.

Cũng theo ông Kích, ngoài dự án Sông Tranh 1, trên địa bàn huyện hiện còn 7 dự án thủy điện vừa và nhỏ ở các xã Trà Cang, Trà Dơn, Trà Mai cũng chưa được địa phương chấp thuận cho phép triển khai. Nguyên nhân do một số dự án ảnh hưởng đến khu bảo tồn Ngọc Linh, còn lại chưa có các cam kết cụ thể về đảm bảo cuộc sống cho người dân sau khi tái định cư đến nơi ở mới, chiếm nhiều diện tích đất sản xuất. Các phương án trồng lại diện tích rừng bằng diện tích chủ đầu tư đã lấy để thực hiện dự án cũng chưa rõ ràng cùng các cam kết khác với địa phương. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thu hồi dự án thủy điện Trà Linh 1 (công suất 3,2 MW tại xã Trà Cang) do dự án này ảnh hưởng đến khu bảo tồn Ngọc Linh. Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)