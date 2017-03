Quảng Nam: Đang điều tra 12 vụ liên quan đến tham nhũng

Theo đó trong chín tháng đầu năm 2014, ngành công an đã thụ lý điều tra 12 vụ với 47 bị can có liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, về tham ô tài sản có tám vụ với 24 bị can (thiệt hại trên 30 tỉ đồng, mới thu hồi được 391 triệu đồng); thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có một vụ với ba bị can (thiệt hại 122 triệu đồng); lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ có ba vụ với 20 bị can (thiệt hại trên 46 tỉ đồng).

LÊ PHI