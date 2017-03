Quảng Nam đề nghị Chính phủ hỗ trợ 20 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo

Ước tính đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho Quảng Nam khoảng 55 tỉ đồng. Các tuyến đường ĐT611, 616, 606, 609, 617 vừa được thông tuyến giai đoạn 1 do ảnh hưởng đợt lũ trước đến nay tiếp tục bị sạt lở ở nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến việc giao thông. Nghiêm trọng nhất là tuyến đường ĐT616 nối trung tâm TP Tam Kỳ với các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng phía taluy âm và có nguy cơ cắt mất đường với tổng khối lượng bị sạt lở khoảng 125.000 m3.

LÊ PHI