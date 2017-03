Quảng Nam: Kiến nghị miễn thu quỹ an ninh quốc phòng

Nếu được thông qua, từ 1-1-2009, Quảng Nam sẽ miễn thu quỹ an ninh quốc phòng. Trong hai năm qua, nguồn thu từ quỹ an ninh quốc phòng được gần 7,4 tỷ đồng. Nguồn thu này được tỉnh sử dụng chủ yếu chi hỗ trợ công tác an ninh, quốc phòng tại cấp xã và chiếm tỷ lệ 10% trên tổng kinh phí chi cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của tỉnh.