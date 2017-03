Quảng Nam: Ký nhận một triệu, chỉ nhận 27.000 đồng!

Nghệ An: Thanh tra, xử lý việc cắt xén tiền trợ cấp Chiều 7-2, ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết UBND tỉnh đã ra công văn giao chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc các sở Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội của tỉnh lập ngay các đoàn thanh tra, xử lý những nơi cắt xén tiền trợ cấp ăn Tết của người nghèo. Song song đó, cần chỉ đạo khắc phục rút bài học kinh nghiệm về quản lý, cấp phát các khoản hỗ trợ cho dân. Ông Phan Đình Trạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nói: “Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm khắc những sai phạm. Những địa phương có các hộ nghèo được Chính phủ hỗ trợ tiền ăn Tết nhưng chưa nhận đủ tiền sẽ cấp phát lại đủ tiền cho dân”. Chiều qua, UBND xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã yêu cầu xóm trưởng xóm 1 của xã phải trả lại tiền để tổ chức phát đủ tiền ăn Tết cho dân (Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 6-2 đã phản ánh việc các hộ này bị cắt xén tiền trợ cấp). Về sự việc tương tự tại Hà Tĩnh đã đăng trên Báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm khắc những cán bộ sai phạm”. Đ.LAM