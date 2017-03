Quảng Nam thi tuyển giám đốc sở

Theo H.X.Huỳnh (TNO)



Theo đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành, điều kiện thi tuyển chức danh giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương: trình độ đại học chính quy trở lên, lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp), ngoại ngữ (chứng chỉ trình độ C trở lên), còn trong độ tuổi bổ nhiệm cán bộ (ít nhất phải đủ 5 năm), bảo đảm về tiêu chuẩn lịch sử chính trị.Trong các cơ quan hành chính, phạm vi thi tuyển còn có trưởng, phó chi cục và tương đương; trưởng, phó phòng và tương đương tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, TP. Đối với đơn vị sự nghiệp, Quảng Nam thi tuyển để chọn cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP; hiệu trưởng, hiệu phó các trường từ bậc mầm non đến THPT.