Quảng Ninh: Chống than lậu mới đụng phần ngọn

Trước đó, VKSND tối cao cũng đã cử bộ phận nghiệp vụ xuống Quảng Ninh nắm tình hình. Kết quả cho thấy trong quá trình xử lý 104 tàu biển chở than trái phép bị bắt giữ hồi đầu tháng 4, các đối tượng đã chạy vạy khắp nơi làm hồ sơ giả, mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống... để hợp thức hóa số than bị tạm giữ. Từ hiện tượng này, Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 12 vụ án với 63 bị can về các tội buôn lậu; tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả; mua bán tài liệu cơ quan nhà nước; nhận hối lộ.

Tuy nhiên, công an tỉnh chỉ mới xử lý được những người vận chuyển than trái phép, còn những chủ hàng đích thực và có vai trò tổ chức các đường dây vẫn chưa được làm rõ. Trong khi đó, qua việc xác minh những tàu than bị tạm giữ cho thấy lâu nay đã hình thành những đường dây móc nối, tiêu cực giữa chủ than với cán bộ hải quan, biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát trên biển. Chính sự móc nối này đã tạo điều kiện cho các tàu than không cần giấy tờ vẫn xuất khẩu lậu trót lọt trong thời gian dài. Ba sĩ quan biên phòng tỉnh và một cán bộ hải quan đã bị khởi tố.