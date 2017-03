Quốc hội đặt hàng Chính phủ: Nợ công phải dưới 60% GDP

“Việc thiếu điện, nhập siêu, bội chi, lạm phát còn ở mức cao đang là những nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội…”. Ủy ban Tài chính-Ngân sách và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2010 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 2-10 như trên.

Tăng trưởng cao nhưng tiềm ẩn bất trắc

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong năm 2010, nền kinh tế nước ta đã phục hồi nhanh, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Nợ nước ngoài của quốc gia và nợ của Chính phủ nằm trong giới hạn an toàn. Đặc biệt, bội chi ngân sách năm 2010 ở mức 5,95%, giảm gần 1% so với năm 2009…

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho rằng chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế vẫn ẩn chứa nhiều yếu tố chưa bền vững, hiệu quả đầu tư thấp, nhập siêu lớn. Đến cuối năm 2010, nợ công sẽ lên tới 52,6%, dư nợ nước ngoài chiếm 38,8% GDP. “Thâm hụt ngân sách cao kéo dài, áp lực chi tiêu ngân sách vẫn không ngừng tăng khi nền kinh tế vẫn gặp khó khăn về vốn, điều này tạo áp lực lớn đối với chính sách tiền tệ khi vừa phải đối phó lạm phát, vừa nỗ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế” - ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách, nhận định.

Phần lớn các chỉ tiêu bảo vệ môi trường đều không đạt kế hoạch. Ảnh: HTD

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng kinh tế vĩ mô vẫn thiếu nền tảng vững chắc, chất lượng tăng trưởng thấp, tiềm ẩn bất trắc. “Việc nhập siêu vẫn tăng 5% so với năm 2009 và tiếp tục kéo dài trong nhiều năm đã và đang làm sụt giảm nguồn dự trữ ngoại hối, tăng công nợ quốc gia và gây sức ép phá giá đồng nội tệ. Cùng với đó, việc thâm hụt ngân sách cao, nợ công có xu hướng tăng và nguy cơ thiếu điện… sẽ là những trở ngại lớn cho sự phát triển vững chắc của nền kinh tế trong những năm tới” - ông Hiền nói.

Cũng theo ông Hiền, trong số 21 chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra thực hiện trong năm 2010, có năm chỉ tiêu không hoàn thành, phần lớn liên quan đến lĩnh vực môi trường. “Đây thực sự là một thách thức vì từ năm 2006 đến nay các chỉ tiêu bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm luôn không đạt kế hoạch. Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí do bụi, rác thải, nước thải từ các khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân… là một trong những nguyên nhân làm giảm năng suất, chất lượng nông sản, chất lượng sống của người dân…” - ông Hiền nhấn mạnh.

Cần giảm bội chi, giảm lạm phát

Với mục tiêu phát triển kinh tế năm 2011 mà Chính phủ đề ra: Tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7%-7,5%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 7%, bội chi ngân sách khoảng 5,5% GDP… cả Ủy ban kinh tế và Ủy ban Tài chính-Ngân sách đều cho rằng mức chỉ số trên là quá cao.

Theo ông Hiền, trong mấy năm qua, CPI nước ta liên tục tăng cao, nếu tiếp tục để lạm phát năm 2011 ở mức cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Vì thế cần đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống thấp hơn 6,5%. “Nếu đồng ý mức bội chi của Chính phủ, năm 2011 chúng ta sẽ phải tăng thêm 5.400 tỉ đồng so với năm 2010. Đây là mức tăng khá cao trong khi nợ công đang có xu hướng tăng nhanh, gây ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia. Do đó, Chính phủ cần rà soát các khoản thu, chi ngân sách, cơ cấu lại đầu tư. Nếu chúng ta cơ cấu đầu tư hiệu quả sẽ giảm được bội chi và duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế” - ông Hiền nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị khống chế bội chi ở mức 5%-5,3% và nên đặt mục tiêu CPI dưới 7%. “Chúng ta tăng trưởng kinh tế làm gì khi mà CPI vẫn cứ tăng. Ở các nước CPI lên 3% là người ta đã suy nghĩ nhiều, còn chúng ta đến 7% lại nói là hợp lý là khó hiểu” - ông Hiển nói.

Ông Hiển cũng cảnh báo: Hiện dư nợ công của chúng ta còn khá cao cho thấy độ an toàn tài chính quốc gia sắp vượt ngưỡng cho phép. Đặc biệt, bội chi ngân sách ở mức cao trong nhiều năm liên tục, cộng với tốc độ phát hành trái phiếu chính phủ… dễ dẫn đến nợ vượt ngưỡng an toàn trong trung hạn.

Ông Hà Văn Hiền đề nghị: Chính phủ phải khống chế mức nợ công không vượt quá 60% GDP và kiểm soát chặt nợ Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và cả khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước đi vay không có sự bảo lãnh của Chính phủ…

Nghiên cứu lại cơ chế giá điện Năm 2011 nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng khoảng 14%-15% so với năm 2010. Do đó, ngoài việc tăng thêm công suất phát điện, dự kiến sẽ nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào để đáp ứng cho nhu cầu trong nước nhưng vẫn có khả năng tiếp tục thiếu điện. Tình trạng thiếu điện sẽ nghiêm trọng hơn ở năm 2013 và 2014 nên Chính phủ dự kiến sẽ nghiên cứu lại cơ chế giá điện để thu hút các thành phần kinh tế tham gia xây các nhà máy điện…

THÀNH VĂN