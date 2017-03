Quốc hội đồng ý giảm thuế cho báo in

Theo LÊ KIÊN (TTO)



Tuy nhiên, Quốc hội đã khước từ đề nghị của ông Hà Minh Huệ - phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN - về việc giảm thuế cho báo hình, báo nói, báo điện tử.“Trong những năm qua, hoạt động báo chí, tuyên truyền, trong đó có hoạt động của các loại hình báo nói, báo điện tử, báo hình đã có đóng góp rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị và có đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, so với các loại hình khác, hoạt động của báo in còn gặp nhiều khó khăn vì chi phí đầu vào ngày càng cao và phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chính trị, phục vụ vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, để chia sẻ khó khăn chung, trước mắt xin chỉ giữ phạm vi ưu đãi cho báo in” - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích.Theo quyết định của Quốc hội, thuế suất phổ thông sẽ được áp dụng mức 22% từ đầu năm 2014 và 20% từ năm 2016. Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội viết: “Trong bối cảnh thu ngân sách Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn hiện nay, nếu tiếp tục giảm mạnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tác động lớn đến cân đối ngân sách Nhà nước. Thứ hai, so với mặt bằng thuế suất của các nước trong khu vực và trên thế giới thì mức thuế suất phổ thông 22% trong giai đoạn 2014-2015 và thuế suất 20% từ năm 2016 là phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư”.