Quốc hội khóa XIV: Tối thiểu có 35 đại biểu ngoài đảng

“Đây là con số tối thiểu dự kiến trên cơ sở cân nhắc, tính toán kết hợp với cơ cấu định hướng và cơ cấu hướng dẫn”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ngoài ra, theo ông Nhân, sẽ có những người ngoài đảng tự ứng cử, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ sung ở các Hội nghị hiệp thương tiếp theo.



Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Những ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ngày 16-2 đã được tiếp thu, liên quan đến các nội dung: tăng số lượng các dân tộc thiểu số có người được ứng cử đại biểu Quốc hội; tăng tỷ lệ người ngoài Đảng; quan tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ nữ; phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần tôn giáo ở các địa phương; giảm đại biểu khối hành pháp; quan tâm tăng số đại biểu Quốc hội đại diện cho lĩnh vực kinh tế.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu một số nội dung như: trong số lượng dân tộc các dân tộc thiểu số dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 2 dân tộc mới là Brâu và Chứt (đều là những dân tộc mà một số khóa Quốc hội gần đây không có đại biểu).

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan và các địa phương trong công tác bầu cử phấn đấu đạt tỷ lệ phụ nữ trúng cử không dưới 30% như đề nghị.

Điều chỉnh 1 cơ cấu Tôn giáo cho phù hợp (đưa đại biểu Quốc hội dự kiến đại diện Tôn giáo Cao Đài từ tỉnh An Giang về tỉnh Kiên Giang), đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ 1 đại biểu Phật giáo cho thành phố Hà Nội theo đề nghị của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, trong số cơ cấu đại biểu của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; Ở địa phương, khối Quân đội, Công an đã giảm 3 đại biểu so với khóa XIII; điều chỉnh tăng 1 đại biểu ở khối doanh nghiệp, ngoài ra đã phân bổ 4 cơ cấu cho các Hiệp hội, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và sẽ còn có những đại biểu tự ứng cử là doanh nghiệp, nếu trúng cử thì cũng sẽ làm tăng số lượng đại biểu là doanh nghiệp trong Quốc hội khóa XIV…

“Như vậy, hầu hết kiến nghị của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được tiếp thu”, ông Nhân nói. Ông Nhân cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nếu có vấn đề gì về 197 người được giới thiệu thì phải phản ánh ngay.