Quốc hội mở cuộc giám sát về quốc phòng, an ninh

Đoàn giám sát sẽ tới một số khu vực trọng điểm gồm các tỉnh biên giới phía Bắc, miền Trung-Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Đây là hoạt động bình thường của ủy ban, đã được lên kế hoạch từ cuối năm ngoái.

“Chúng tôi sẽ đi tận nơi để tai nghe mắt thấy. Sẽ nghe các cơ quan báo cáo, nghe nhiều tai và về sẽ có kết luận” - ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm ủy ban này, cho biết hôm qua (4-3).

Theo ông Bình, đánh giá việc kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh biên giới sẽ bao gồm cả nội dung trồng rừng, quản lý, khai thác rừng và đưa dân ra vùng sát biên giới để dân giữ đất, giữ rừng. “Ngày xưa, “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, còn giờ là “rừng vàng, biển bạc”. Nhưng không có nghĩa là bằng mọi cách phát triển kinh tế mà quên đi phòng thủ, an ninh. Qua giám sát mà phát hiện những nơi nào quá chú trọng phát triển mà để nguy hại an ninh, quốc phòng trước mắt và lâu dài thì chúng tôi sẽ kiến nghị xử lý” - ông nói.

Về thông tin 10 tỉnh cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất rừng phòng hộ, đầu nguồn và khu vực sát biên giới cũng như kiến nghị của tướng Đồng Sĩ Nguyên, ông Bình cho biết ủy ban có bộ phận thu thập thông tin hằng ngày, nhiều chiều. “Anh em có báo cáo nhưng mới là thông tin ban đầu thôi. Trong cuộc giám sát này, chúng tôi sẽ lưu ý nội dung này”.

Về vấn đề này, ngày 4-3, thường trực Chính phủ đã họp để nghe các báo cáo liên quan. Trả lời báo chí ngày 3-3, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh biên giới luôn phải lưu ý đến yêu cầu an ninh, quốc phòng. Nếu ở đâu chưa hài hòa mối quan hệ này thì sẽ rút kinh nghiệm, xử lý có tình, có lý.

NGHĨA NHÂN