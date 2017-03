Quốc hội thảo luận: Chức càng to càng phải công khai tài sản

Nên trang bị súng ít sát thương cho công an ĐB Lê Viết Trường (An Giang) góp ý tập trung vào trang bị vũ khí cho công an hiện nay. Theo đó, trang bị chủ yếu của công an là tiểu liên AK, súng ngắn K59, K54, đều là vũ khí quân dụng, độ sát thương lớn, nguy cơ gây nguy hiểm tính mạng cho người dân và chính đối tượng rất cao. Trong khi đó, yêu cầu nhân đạo trong phòng chống tội phạm là chỉ sử dụng vũ khí đề ngăn chặn, kiểm soát đối tượng khỏi manh động. ĐB Trường đề nghị Chính phủ đổi mới trang bị cho công an bằng các loại vũ khí khác, giống như ở Nga: súng chỉ bắn phát một, đầu đạn mềm, tầm sát thương ngắn.