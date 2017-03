Quốc tế đánh giá cao báo cáo về quyền con người của VN

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trong những năm qua, Việt Nam không ngừng xây dựng và củng cố hệ thống pháp luật về quyền con người; hệ thống kiểm tra, giám sát và thực hiện pháp luật không ngừng được đổi mới; các quyền của người dân được đẩy mạnh trên tất cả các mặt.

Nhằm làm rõ hơn một số thông tin được nhiều nước quan tâm, Thứ trưởng cho biết: Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để báo chí phát triển bằng cách tạo dựng khuôn khổ pháp luật đầy đủ và môi trường chính sách thuận lợi, đảm bảo phát huy tự do báo chí, tự do ngôn luận. Về chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam là đoàn kết, tạo mọi điều kiện để cho các tôn giáo phát triển đồng đều.

Sáng 25-9, tại hội thảo Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân do Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về quyền con người và quyền công dân, Tạp chí Khoa Học Pháp Lý thuộc Trường đại học Luật TP.HCM tổ chức, các diễn giả đã đề cập các vấn đề pháp lý liên quan và đi sâu phân tích thực tiễn của chính quyền TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong việc đảm bảo thực hiện những quyền này.

PGS-TS Trương Đắc Linh, thành viên ban tổ chức, nêu rõ: “Quyền con người, quyền công dân được thực hiện trước hết và chủ yếu là ở địa phương. Nó không chỉ là những tuyên bố ở cấp quốc tế, quốc gia mà quan trọng hơn còn phải được thực hiện trên thực tế ở các cấp chính quyền cơ sở”.

Hầu hết các tham luận nhìn nhận Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Điều này được cụ thể hóa trong những quy định của pháp luật, những chính sách dân sinh của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, giữa chủ trương, luật định và thực tiễn thực hiện còn có những độ chênh nhất định do hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, năng lực cán bộ còn hạn chế. Các đại biểu kiến nghị cần hoàn chỉnh cơ chế giám sát và chế tài đối với những sai phạm liên quan đến việc thực hiện quyền con người, quyền công dân; đảm bảo thực hiện quyền này trong việc cân đối giữa phát triển và bền vững...

Kết thúc hội thảo, TS Đỗ Minh Khôi, Giám đốc Trung tâm, cho rằng: Việc nghiên cứu về quyền con người cần xuất phát từ việc chúng ta đã làm được gì và cần làm thế nào cho tốt hơn, cần hướng tới các quyền cơ bản, cụ thể, thiết thực với hoàn cảnh Việt Nam như chống đói nghèo, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, quyền trẻ em..., đồng thời cũng gắn với những vấn đề hiện đại như thay đổi khí hậu, phát triển bền vững... Trên cơ sở các vấn đề nêu ra tại hội thảo, Trường đại học Luật TP.HCM sẽ tổ chức nghiên cứu sâu hơn để nâng cao nhận thức trong nghiên cứu và giảng dạy pháp luật về quyền con người.