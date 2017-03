Quy định trên trời, rối bời dưới đất!

Một số chính sách “chết yểu” - Thông tư 20/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hạn chế nhập máy móc thiết bị cũ ban hành ngày 15-7, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-9 nhưng do bị cộng đồng DN phản ứng nên phải ngưng thi hành. - Nghị định số 36/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra ban hành ngày 29-4, có hiệu lực từ ngày 20-6. Chỉ sau hai tháng có hiệu lực, nhiều DN lên tiếng kêu khó vì nhiều quy định không khả thi, thiếu thực tế và VCCI đã có văn bản đề nghị sửa nghị định này. - Nghị định 60/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động ngành in ban hành ngày 19-6, dự kiến có hiệu lực từ 1-11. Tuy chưa có hiệu lực nhưng nhiều DN trong ngành in lên tiếng than phiền vì nghị định này đẻ thêm nhiều giấy phép con và thủ tục hành chính cho DN. Mới đây VCCI đã có văn bản đề nghị sửa đổi. - Ngoài ra còn có một số dự thảo vừa hỉnh thành đã bị dư luận phản đối kịch liệt như dự thảo thông tư cấm uống bia vỉa hè, quy định nơi uống bia phải có nhiệt độ dưới 30 độ C… 61 là số văn bản sai về nội dung hoặc thẩm quyền ban hành theo thông báo của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) thông qua công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền trong năm 2013. Không thể tin nổi Có những dự thảo văn bản mà chúng tôi không thể tin nổi lại có thể được các cơ quan nhà nước đề xuất một cách dễ dàng như vậy. Chẳng hạn từng có dự thảo quy định DN phải có bộ phận bảo vệ của mình và phải được cấp chứng chỉ từ cơ quan có thẩm quyền; DN muốn mua tin kinh tế chuyên ngành nước ngoài phải xin phép; DN không được liên kết kinh doanh trong hoạt động in ấn và gia công sau in… Ông ĐẬU ANH TUẤN, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)