Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi: “Phao cứu sinh” cho ngư dân bám biển

Đã bắt đầu phiên biển đầu tiên Ngư dân Mai Phụng Lưu, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) là người từng bị Trung Quốc bắt bốn lần khiến cuộc sống rơi vào túng quẫn, phải bỏ biển một thời gian dài. Nay thì khác, ông vừa ra khơi bằng một con tàu mới do chính mình làm chủ. Ông chia sẻ: “Thú thật, tôi cứ ngỡ mình đã không còn cơ hội để mua sắm lại con tàu mới ra khơi, ra Hoàng Sa. Từ chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức, Ngân hàng Đông Á đã cho tôi vay 300 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Tôi đã mua được con tàu mới và đang đi phiên biển đầu tiên. Hy vọng từ nay ngư dân Quảng Ngãi như tôi sẽ bớt khổ trong cuộc mưu sinh trên biển”. 144 tàu của tỉnh Quảng Ngãi với 1.116 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, tính từ năm 2005 đến nay. Ngoài ra, cũng từ năm 2005, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 408 tàu bị chìm và 137 tàu bị hư hỏng, làm 115 người chết và 38 người bị thương vì thiên tai. Mong được hỗ trợ kịp thời Nghe tin tỉnh thành lập được quỹ hỗ trợ ngư dân, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi rất mong quỹ này sẽ kịp thời hỗ trợ cho ngư dân nếu chẳng may gặp rủi ro trên biển để có điều kiện tiếp tục ra khơi. Tuy nhiên, cũng mong sao cơ quan chức năng huy động quỹ nhiều lên để có hướng giúp đỡ cho ngư dân chúng tôi cải hoán, đóng mới tàu thuyền và ngư lưới cụ hiện đại để đi biển. Ngư dân NGUYỄN VĂN QUANG, chủ tàu QNg-95355,

xã Bình Châu, huyện Bình Sơn Xem xét có hướng ủng hộ tiếp cho quỹ Quỹ hỗ trợ ngư dân ra đời sẽ tiếp sức cho ngư dân Quảng Ngãi có điều kiện bám biển. Ngân hàng NN&PTNT đặc biệt quan tâm đến vấn đề này nên đã hỗ trợ cho quỹ 1 tỉ đồng. Việc này là để cùng với Nhà nước chăm lo tốt đời sống cho ngư dân. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ xem xét để có hướng ủng hộ tiếp cho quỹ. Ông Phạm Duy Hùng,

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Quảng Ngãi