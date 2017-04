Bộ Tư pháp đang chủ trì soạn thảo dự án Luật Tiếp cận thông tin, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào tháng 5-2009. Kể ra như vậy cũng là muộn, quá muộn nhưng muộn còn hơn không! Bởi vì sự cung cấp và phản hồi thông tin từ nhiều phía, nhiều người là không khí để thở của xã hội hiện đại. Thiếu không khí, con người chết ngạt. Thiếu thông tin, xã hội hiện đại cũng chết ngạt!

Xã hội hiện đại mà chúng ta đang xây dựng là một xã hội không cho phép bưng bít thông tin, vì bưng bít thông tin sẽ dẫn đến chuyện rèn đúc nên một tập quán xấu, người công dân chỉ được quen với duy nhất một giọng nói, một kiểu nhìn, một cách nghĩ của chỉ một cái đầu! Nói xã hội sẽ bị “chết ngạt” là vì vậy! Chẳng thế mà ở Thụy Điển, “quyền được tiếp cận với các văn bản chính thức” là một quyền được Hiến pháp quy định. Nguyên tắc về việc công chúng được quyền tiếp cận với các văn bản chính thức ấy được nói đến lần đầu tiên trong Luật Về tự do báo chí 1976. Sau đó, luật ấy đã trở thành một đạo luật có tính hiến định của nước này.

Với một nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân thì quyền được thông tin là một trong những tiêu chí quan trọng thể hiện nội dung “của dân”, “do dân” và “vì dân” đó. Đừng quên rằng chế độ phong kiến xưa cũng nói phải dựa vào dân, thậm chí Khổng, Mạnh còn dám tuyên bố dân có vị trí cao nhất so với vua và xã tắc, còn dẫn Kinh Thi để nói rằng: “Trời không có mắt có tai, dân nhìn tức là trời nhìn, dân nghe tức là trời nghe”! Ấy thế nhưng họ lại chủ trương “dân khả sử do, bất khả sử tri”, dân có thể khiến họ noi theo, không thể khiến họ hiểu biết. Chẳng lẽ đây là nghịch lý muôn đời của thuật cầm quyền: phải tìm cách ngu dân vì dân ngu thì dễ cai trị?

Sự khác nhau một trời một vực giữa nhà nước pháp quyền đích thực và các kiểu loại nhà nước chuyên chế, cực quyền cũng là ở chỗ này đây: chống lại sự ngu dân, xác lập rõ quyền của dân, trong đó quyền được thông tin là tiền đề then chốt để thực hiện các quyền khác. Mục tiêu của Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý là để quyền làm chủ của dân được thực hiện. Phải lấy việc thực thi quyền làm chủ của dân trong đời sống thực tế làm thước đo hiệu lực thật của sự lãnh đạo và quản lý đó. Muốn vậy thì phải nâng cao dân trí. Quyền được tiếp cận với mọi nguồn thông tin, kể cả những văn bản của nhà nước không phải là mật (đương nhiên là “mật” cần phải có chứ không phải ở “cái dấu mật” được sử dụng một cách tùy tiện) là một nội dung của dân trí.

Chỉ một chuyện tiền cứu trợ hộ nghèo trong dịp Tết mà do một số cấp cơ sở bưng bít thông tin khiến cho rất nhiều bà con nghèo không tiếp cận được với chủ trương đúng đắn và kịp thời đó của nhà nước đủ thấy quyền được thông tin quan trọng đến nhường nào.

Luật Tiếp cận thông tin nhanh chóng đi vào cuộc sống sẽ là luồng sinh khí mới thổi vào xã hội, một lực đẩy cho sự vận hành guồng máy hoạt động lành mạnh của đất nước được khởi sắc.