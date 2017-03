Quyết liệt đấu tranh với tội phạm có tổ chức

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Phó Giám đốc CATP, tại Đại hội đại biểu đảng bộ CATP được tổ chức ngày 6-8.

Cũng theo ông Thành, trong nhiệm kỳ 2010-2015, CATP đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 sẽ kéo giảm 5%-10% số vụ tội phạm hình sự. Tỉ lệ điều tra khám phá đạt 60%-70% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng khám phá 80% số vụ trở lên. Đồng thời, tập trung kéo giảm 10% tai nạn giao thông, giảm thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông nội ô TP, giải quyết cơ bản tình hình tụ tập đua xe gây rối trật tự đường phố.

Lãnh đạo TP.HCM với các đại biểu tại Đại hội đảng bộ CATP. Ảnh: TH

Chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng đối với lực lượng công an, công tác dân vận rất quan trọng. Do đó, lực lượng công an phải gần gũi dân, bám sát cơ sở, dựa vào tai mắt của nhân dân để thực hiện tốt trọng trách của mình. Riêng chỉ tiêu đến năm 2015 tỉ lệ điều tra khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 80% mà đảng bộ CATP đưa ra, ông Quân yêu cầu phải nâng lên 90%.

Cùng ngày, đại hội đại biểu tại hai đảng bộ huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Bến Thành đã bế mạc. Ông Trần Hồng Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bến Thành, được đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp vào chức vụ bí thư Đảng ủy. Giữ chức vụ bí thư huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2010-2015 là ông Lê Văn Hòa.

T.HƯƠNG