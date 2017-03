Bởi Sài Gòn rộng mở, luôn dang tay chào đón mọi thành phần xã hội, từ chị mì gõ đến bác xích lô, từ em sinh viên đến anh công chức, từ doanh nhân thành đạt đến người từng là đầu trộm đuôi cướp. Ấy là bởi Sài Gòn bao dung, không hề kỳ thị hay rẻ rúng, miễn người đó về đây làm ăn lương thiện dù trước đó họ là ai, tì vết thế nào. Và trên bước đường mưu sinh, lỡ chẳng may bạn không còn một xu dính túi thì thể nào cũng có nơi, có người sẵn lòng đãi bạn bữa cơm và một đêm tá túc. Ấy là vì Sài Gòn luôn cưu mang những người sa cơ lỡ vận, gặp cảnh đường cùng. Sài Gòn cũng là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng ước mơ của bao thế hệ thanh niên, sinh viên, là bệ phóng cho nhiều người, đưa họ đến đỉnh thành công...

Nhưng trên hết, người Sài Gòn rất từ tâm. Buổi sáng, khi tờ báo đăng tin anh công an bắt cướp chẳng may bị thương, chị lao công làm đêm gặp nạn… chưa đến tay bạn đọc tỉnh xa thì ngay tại chốn này, nhiều bạn đọc đã đến tòa soạn sẻ chia, an ủi. Mỗi khi ở đâu bị thiên tai, lũ lụt, người ta nhận thấy một Sài Gòn nghĩa tình, cảm động đến rơi nước mắt. Từ doanh nhân, người giàu đến công chức và người hưu trí, từ bác xe ôm, anh công nhân đến chị bán hàng rong… đều dốc lòng nhường cơm sẻ áo gửi đến bà con lâm nạn. Và ngay trong những ngày này, người Sài Gòn vẫn đang tiếp tục san sẻ yêu thương, mang cái tết ấm lòng tới những thân phận hẩm hiu trên mọi ngả đường đất nước.

Có thể còn nhiều từ ngữ khác để mô tả tính cách hào phóng, rộng lượng đáng trân quý của người Sài Gòn nhưng tôi vẫn thích cách gọi của lương y Đinh Công Bảy hơn cả: Sài Gòn độ lượng. Nếu không, làm sao mảnh đất này có thể dung nạp tất thảy mọi hạng người, mọi thành phần xã hội để cấu thành một Sài Gòn đa tạp nhưng lại nghĩa tình hết biết như thế. Cái độ lượng ấy thể hiện trong cả lời ăn tiếng nói hằng ngày, ở chỗ người Sài Gòn chẳng bao giờ gọi ai là “đồ nhà quê” như có nơi hay dùng mỗi khi bực dọc. Đến đây, người viết chợt nhớ hai câu thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng: Sài Gòn - Chợ Lớn rong chơi/ Đi lên đi xuống đã đời du côn. Cái “du côn” của chốn Sài thành không phải không có nhưng đó là cái du côn dễ tha thứ, bởi người Sài Gòn rất sẵn lòng tha thứ.

27 tết, Sài Gòn đã vắng người qua lại. Nhìn nắng vàng tươi của những ngày cận tết, người Sài Gòn bất chợt nhớ cái đông đúc, xô bồ của một Sài Gòn riêng chung nặng nghĩa, nặng tình.

NGÔ THÁI BÌNH - THANH NHÃ