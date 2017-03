Sai phạm Vinalines: Bộ nào cũng nói mình không biết

Tranh luận về chạy chọt, xin-cho Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng): Hiện nay có tình trạng khoán trắng đầu tư công, địa phương nào cũng làm sân bay, bến cảng, trường ĐH nhưng cả nước chưa có cảng nước sâu, giáo dục ĐH thì kém. Có ý kiến cho rằng có tình trạng đó là do trung ương, do cơ chế xin-cho nên có cả lợi ích nhóm, đầu tư dàn trải, chạy vốn, chạy dự án giữa các địa phương. Vậy hạn chế này do đâu, giải pháp là gì? Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh: Nói bất cập đầu tư công do phân cấp mạnh hoặc do trung ương đều đúng. Trách nhiệm của Bộ là phải ngăn chặn tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí. Có tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán vì quy định giao cho địa phương phải làm kinh tế, tăng GDP. Vì vậy, các địa phương đều phải làm. Hiện đã có chỉ thị để khắc phục việc chạy dự án, theo đó các địa phương phải lựa chọn danh mục đầu tư, tự chịu trách nhiệm cân đối vốn mới ký quyết định. Thậm chí, giao luôn vốn trong 3-5 năm tới để tự chọn hạng mục để làm. Khi giao một cục như thế thì cũng không chạy được nữa. Đại biểu Trần Ngọc Vinh: Lâu nay dư luận râm ran có tình trạng chạy dự án với muôn vàn nẻo đường nhưng chưa bắt được tận tay. Không có lửa làm sao có khói, nhất là những dự án chỉ định thầu của Bộ KH&ĐT? Xin bộ trưởng làm rõ có chuyện chạy dự án như dư luận hay không? Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương): Có tình trạng DN nào chịu “quan hệ ngoài luật” sẽ nhận được nhiều dự án, nhiều ưu đãi. Vì thế, các DN phải tìm mọi cách để đầu tư cho quan hệ. Nhưng điều này ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư, làm tăng chi phí đầu tư. Bộ trưởng có giải pháp gì khắc phục? Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh: Phải tìm lý do chạy dự án. Còn có hay không, nếu tôi bắt được, tôi đã kỷ luật nhưng nếu bảo không có chạy dự án, tôi cũng không tin. Cách chống tham nhũng quan trọng nhất là tìm giải pháp để ngăn chặn, để không có cơ hội chạy. Việc này Bộ KH&ĐT đã có chủ trương để tham mưu cho Chính phủ. Không dùng ngân sách để cứu ngân hàng “Căn cứ nào để đưa ra quy định ngân sách Nhà nước phải gánh chịu một phần nợ xấu của ngân hàng thương mại trong đề án tái cấu trúc? Nợ xấu có liên quan gì đến các món nợ xấu của Vinashin, có quan chức nào bảo lãnh nợ xấu không?” - đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) hỏi. Trả lời, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định không có chuyện lấy tiền ngân sách để cứu nợ xấu ngân hàng. Việc giải cứu nợ xấu gỡ “cục máu đông” để thông dòng vốn là ý kiến của chuyên gia. Qua đó có thể giúp DN tiếp cận được vốn chứ hiện nay lãi suất giảm nhưng DN không vay được vì vướng nợ cũ. “Mua bán nợ xấu chúng tôi không tham gia, các ngân hàng tự lo để trang trải” - ông Vinh nói.