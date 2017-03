Sẵn sàng cho lễ quốc tang

Sau đó, đội phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) tập dượt nghi lễ đưa linh cữu lên và xuống máy bay.Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ huy cuộc diễn tập. Đoàn Nghi lễ Quân đội cũng cử 200 cán bộ, chiến sĩ vào Quảng Bình để phục vụ lễ đưa tang và an táng Đại tướng vào ngày 13-10. Linh cữu của Đại tướng sẽ được phủ quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang phía sau gắn khẩu pháo.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng. Các phương tiện tham gia giao thông vẫn hoạt động bình thường. Để tỏ lòng thành kính với Đại tướng, lực lượng CSGT sẽ bố trí xe đi đầu để thông báo cho các phương tiện ngược chiều biết, nếu có thể thì dừng xe, xuống đứng nghiêm cho đến khi đoàn xe chở linh cữu đi qua.

Xe kéo pháo hộ tống thi hài Đại tướng trong buổi diễn tập ngày 10-10. Ảnh: VT

Cùng ngày, đoàn tàu hàng chở đoàn xe nghi lễ gồm 11 xe tiêu binh, hai xe uoát và một cỗ xe linh xa phía sau kéo theo khẩu lựu pháo 105 mm để phục vụ cho lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới ga Đồng Hới.

VNA cho biết hai máy bay chở linh cữu, gia đình Đại tướng và Ban Tang lễ được phục vụ theo nghi thức chuyên cơ, dự kiến xuất phát tại Hà Nội lúc 11 giờ ngày 13-10. Tất cả phi công và tiếp viên mặc đồng phục bay, đeo cà vạt và băng tang đen. Máy bay ATR72 được điều chỉnh để đảm bảo đủ khoảng trống đặt linh cữu, chuyển linh cữu ra vào theo đúng nghi thức tang lễ trang trọng. Trên máy bay có đặt giá đỡ linh cữu, rèm ngăn giữa khu vực linh cữu với khoang khách.

VNA sẽ tăng tải phục vụ cho chuyến bay Hà Nội-Đồng Hới từ ngày 12 đến 14-10 để phục vụ đồng bào đến Quảng Bình đưa tiễn Đại tướng.

VIẾT THỊNH - MINH QUÊ - MAI PHƯƠNG - VIẾT LONG