Sáng mai, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, quê quán tỉnh Ninh Bình, ĐBQH khóa XIII, là giáo sư, tiến sĩ luật, đã đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh; Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.