Sẽ có giải báo chí quốc gia về phòng chống tham nhũng

Năm 2007: Thiệt hại hơn 860 tỷ đồng do tham nhũng (PL)- Nguồn tin từ Tổng cục Cảnh sát cho hay năm 2007, lực lượng cảnh sát trong cả nước đã phát hiện, điều tra hơn 580 vụ tham nhũng với gần 1.300 đối tượng. Các vụ tham nhũng này đã gây thiệt hại hơn 860 tỷ đồng. Cảnh sát đã phát hiện một số vụ tham nhũng liên quan đến những đề án, dự án lớn của quốc gia hoặc công trình mang tính lịch sử. Điển hình là các vụ tham nhũng trong Đề án 112, xây dựng Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ... Kết quả điều tra ban đầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng cho thấy tại Sở Quản lý vốn ngoại tệ (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) do một số cán bộ cố ý làm trái, gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng. Theo Tổng cục Cảnh sát, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan công quyền vẫn ở mức nghiêm trọng, tập trung ở các lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, quản lý xây dựng. Cũng có một số cán bộ thoái hóa, biến chất làm việc trong ngành công an, tòa án, viện kiểm sát. Q.HOA