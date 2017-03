Sẽ có hai sân chơi cho trẻ em tại quần đảo Trường Sa

Theo đó, tại đại hội, đại diện thiếu nhi TP.HCM sẽ trao hai “Công trình măng non tặng thiếu nhi biên giới, hải đảo” là hai sân chơi thiếu nhi trị giá hơn 180 triệu đồng cho thiếu nhi đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Số tiền xây dựng hai công trình này do các em tự vận động, đóng góp và trích từ quỹ Măng non sẵn sàng, Phong trào kế hoạch nhỏ của thiếu nhi TP.HCM.

Được biết Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần này diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (quận 10) vào ngày 15-5 với sự tham gia của 1.200 em, trong đó 500 em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

Nằm trong Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ 2013 diễn ra từ ngày 14 đến 16-5 tại Bình Thuận, đại diện thanh niên sáu tỉnh Đông Nam Bộ sẽ tiến hành khởi công xây một phòng mẫu giáo trị giá hơn 150 triệu đồng tặng cho huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

ANH PHÚ