Sẽ đập chợ Bến Thành?

Nhà văn Sơn Nam: Đừng làm cho chợ Bến Thành xa lạ, trịch thượng! Chợ Bến Thành thuộc loại chợ hạng A. Nó hơn các chợ khác như Phú Nhuận, Tân Định, Chợ Lớn... về mặt văn hóa vì ra đời rất sớm, có đủ các món hàng thượng vàng hạ cám; về mặt tiện lợi vì dễ kiếm tìm, mua bán mau lẹ... Nó ăn khách ở cái hồn văn hóa của nó. Khách tới đây ngoài việc mua hàng còn để tìm một chút xô bồ của đời sống thường nhật, một chút cổ xưa trong văn hóa nhiều đời để lại. Họ vào đó để đứng giữa những tiếng ồn ào, va đập để đặt mua một món hàng, may một cái áo dài... Nếu đập đi hay trùng tu thì liệu trình độ kiến trúc của nước ta có đủ để làm cho nó có nét vừa hiện đại vừa cổ kính như lâu nay không? Nếu làm được thì nên làm, còn nếu không thì nên mời người có tay nghề trùng tu kiến trúc văn hóa ở các nước nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hóa Sài Gòn đến làm. Tôi sợ nhất một điều là sau khi xây mới hay trùng tu, chợ Bến Thành sẽ trở thành một cái chợ xa lạ, trịch thượng và... chói lóa. PGS-TS Phan An: Cần giữ lại nét kiến trúc và văn hóa chợ Bến Thành Nhắc đến Hà Nội, người ta nhắc đến Hồ Gươm, chợ Đồng Xuân; nhắc đến TP.HCM, người ta nhắc đến cảng Nhà Rồng, chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành đã đi sâu vào tâm thức và nhận thức của người Sài Gòn. Nó mang tính chất lịch sử và văn hóa bởi nó gắn với lịch sử phát triển của TP. Chúng ta nên đối xử với các chợ như thế nào trong quá trình đô thị hóa? Để nó xuống cấp, cũ kỹ thì không được nhưng đập bỏ thì có nên không? Chợ Bến Thành là một trung tâm thương mại gần như sớm nhất của cả nước nhưng qua bao nhiêu thời gian nó vẫn luôn giữ được cái phong thái của riêng mình. Việc xây mới hay trùng tu phải làm cho nó khang trang, hiện đại nhưng đồng thời vẫn giữ được cốt cách của chợ Bến Thành lâu nay. Muốn vậy phải có hai yếu tố để đáp ứng điều đó. Một là phải giữ nét kiến trúc cũ của chợ Bến Thành với cái tháp có gắn đồng hồ, các cổng chợ... đã in vào tâm trí nhiều người bao đời nay. Hai là văn hóa chợ gồm văn hóa ứng xử, cung cách bán hàng, cách bày hàng do các tiểu thương tạo nên...