Sẽ đình chỉ công tác hai kiểm sát viên chạy án

Khi thấy vợ Mạc Văn Tuấn đến trại giam Công an Thủ Đức gửi đồ thăm nuôi, Thượng sĩ Nguyễn Tú Anh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức, tiếp cận và cho biết sẽ giúp cho Tuấn được tha. Ngày 6-2, vợ Tuấn đưa trước 30 triệu đồng. Hôm sau, khi đang nhận tiếp 30 triệu đồng thì Nguyễn Tú Anh và kiểm sát viên Nguyễn Văn Phú bị công an phát hiện.