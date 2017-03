Sẽ hỗ trợ lương cho giáo viên mầm non

“TP tổ chức giữ trẻ 6-18 tháng tuổi là việc làm rất nhân văn. Tuy nhiên, việc thu hút giáo viên mầm non (GVMN) chăm sóc cho lứa tuổi đặc biệt này là không đơn giản. Vì ngoài kiến thức GV cần phải am hiểu tâm sinh lý của trẻ nhỏ và quan trọng hơn cả là cần phải có sự kiên nhẫn, có lòng yêu trẻ”. Đây là ý kiến của đại biểu (ĐB) Tô Thị Bích Vân tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa VIII ngày 14-6 với chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

Giảm gánh lo gửi con

Chủ tịch UBND quận Thủ Đức - ĐB Huỳnh Thanh Nhân cho biết: “Trên địa bàn quận Thủ Đức hiện có rất đông người lao động nhập cư, nhiều nhất là công nhân làm việc tại các KCN, KCX. Do vậy áp lực về trường lớp, nhất là khối MN ngày càng cao. Nhu cầu gửi trẻ trong độ tuổi 6-18 tháng thực sự rất cao, nhất là với đối tượng công nhân. Hiện giờ, họ chỉ có thể gửi con tại nhóm các trẻ hoặc một số trường tư thục. Trong trường hợp phải tăng ca, làm ngoài giờ, việc gửi con lại càng khó khăn hơn bởi các trường, nhóm trẻ phần lớn chỉ trông trẻ vào giờ hành chính” - ông Nhân cho hay.

Các ĐB đang phát biểu và thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: T.HƯƠNG

ĐB Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND quận 9, khẳng định việc TP đang chuẩn bị thí điểm giữ trẻ 6-18 tháng tuổi giúp rất nhiều ông bố bà mẹ nhẹ bớt gánh lo. “Hiện quận 9 đang chuẩn bị xây thêm phòng học để từ năm học 2015-2016 đưa vào sử dụng. Chúng tôi cũng tập trung đầu tư các lớp trong nhóm tuổi này tại khu vực có đông công nhân, người lao động để ưu tiên phục vụ đúng đối tượng là những gia đình không có điều kiện giữ bé tại nhà” - bà Liên nói.

Cần xem xét chế độ cho GV

Theo ĐB Tô Thị Bích Vân, trẻ trong độ tuổi 6-18 tháng ngoài trông coi còn đòi hỏi chế độ chăm sóc, nuôi dạy kỹ hơn các trẻ khác. Do đó GV cũng sẽ cực hơn, chịu nhiều sức ép hơn, bận rộn hơn. “Việc xem xét chế độ cho GV trông coi trẻ độ tuổi này vì thế cũng cần xem xét sao cho hợp lý” - ĐB Vân kiến nghị. ĐB Nguyễn Quý Hòa bày tỏ đồng tình và nêu ý kiến: “GV làm việc trong khu vực này có nên quy định là một nghề đặc biệt?”.

Trình bày nội dung tờ trình về đề án hỗ trợ GDMN trên địa bàn TP.HCM tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết chế độ hỗ trợ GVMN, nhân viên các trường MN công lập sẽ được tăng lên với mức hỗ trợ thêm 25% tiền lương do tính chất công việc đặc thù. Cụ thể: Tổng mức hỗ trợ cán bộ quản lý, GV tại các trường MN công lập là 60% tiền lương. Như vậy, mỗi người sẽ được nhận thêm khoảng 788.000 đồng/người/tháng. Riêng với cán bộ quản lý và GV trực tiếp dạy nhóm lớp 6-18 tháng tuổi, mức hỗ trợ thêm mà TP đề nghị khoảng 1,1 triệu đồng/người/tháng. “Như vậy kinh phí dự kiến chi từ ngân sách TP cho hoạt động trên tổng cộng gần 140 tỉ đồng/năm” - ông Thuận cho biết thêm.

Giải đáp thắc mắc của nhiều ĐB về nguồn kinh phí xây dựng trường lớp, trả lương cho GVMN, Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan cho biết nếu nguồn từ ngân sách chưa đủ thì sẽ vay thêm từ công ty đầu tư tài chính nhà nước, kho bạc, các ngân hàng thương mại hoặc phát hành trái phiếu với lãi suất thấp.

THU HƯƠNG