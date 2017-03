Sẽ làm rõ các nghi án hối lộ có yếu tố nước ngoài

Vụ hoa hồng in tiền polymer Securency International Ltd. là liên doanh giữa Ngân hàng Dự trữ Úc (tức là ngân hàng trung ương) và đối tác Innovia Films. Công ty này chuyên sản xuất vật liệu polymer dùng để in tiền và in các tài liệu có tính bảo mật khác. Vào ngày 30-10-2009, tờ The Age của Úc đưa tin Securency đã chi hơn 5 triệu đôla Úc cho tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD) của Việt Nam dưới hình thức “tiền hoa hồng”. Cảnh sát Úc đã điều tra vụ việc và có nhiều khả năng sẽ khởi tố hình sự đối với các quan chức và cựu quan chức tại Securency. Vụ Công ty Nexus đưa hối lộ Nexus Technologies Inc. là một công ty Mỹ, có mở văn phòng ở TP.HCM. Vào tháng 10-2009, ba anh em chủ tịch và chủ sở hữu công ty này, đều là người Mỹ gốc Việt, đã bị cáo buộc vi phạm luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ. Theo cáo trạng của phía Mỹ, Nexus đã giành các hợp đồng tốt từ một số cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam, “bằng cách đồng ý trả tiền hối hộ, được gọi là “hoa hồng”, cho các cá nhân là nhân viên của các cơ quan và công ty đó, số tiền hối lộ tổng cộng hơn 200.000 USD”. Tháng 9-2010, tòa án Mỹ đã tuyên án đối với ba anh em chủ tịch và chủ sở hữu Công ty Nexus. ĐT tổng hợp