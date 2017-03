Sẽ luật hóa việc trả lương qua thẻ ATM

Ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết như trên tại hội thảo về phương án tăng lương tối thiểu và chính sách lao động mới của Việt Nam ngày 25-7.

Ông Hào cho biết thêm Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ tạo khung pháp lý, trên cơ sở đó sẽ có các văn bản quy định cụ thể việc trả lương qua thẻ. Chẳng hạn, chi phí rút tiền sẽ do người lao động hay do chủ sử dụng lao động chịu; rút tiền gặp trục trặc (bị mất tiền do bảo mật không tốt…) thì cơ quan nào chịu trách nhiệm; việc giữ một khoản tiền bảo đảm trong tài khoản do người lao động hay doanh nghiệp chịu… Được biết, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi do Bộ LĐ-TB&XH xây dựng đã được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến sẽ trình Chính phủ vào tháng 8 và trình Quốc hội tháng 10.

BẢO PHƯỢNG