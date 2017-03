“Sẽ nghiên cứu lại cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí”

Những vụ việc thuộc lĩnh vực nào sẽ do ai phát ngôn; những vụ việc nào sẽ giao về cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền về lĩnh vực an ninh trật tự tới quần chúng nhân dân qua kênh thông tin báo chí được đầy đủ, hiệu quả hơn”. Đại tá Đinh Xuân Ngọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kết luận như trên tại buổi họp mặt với các phóng viên chiều 21-6.

Trước đó, phóng viên phản ánh một số đơn vị nghiệp vụ công an từ chối cung cấp thông tin, trả lời báo chí dù đó là những vụ việc đơn giản, không cần phải trình báo lên cấp trên.

Ban giám đốc Công an tỉnh còn cho biết rất khuyến khích báo chí phản ánh mặt tiêu cực, sai pháp luật và thái độ làm việc, tiếp dân không đúng mực của cán bộ ngành công an để kịp thời chấn chỉnh, xử lý…

TRÙNG KHÁNH