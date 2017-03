Sẽ tăng cường an ninh khu vực khai thác dầu khí

(PL)- Chiều 27-10, tại TP Vũng Tàu, bộ đội biên phòng tỉnh cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) và Liên doanh Việt Nga Vietsopetro (VSP) tổ chức sơ kết ba năm thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ba năm qua, vấn đề nổi cộm là các tàu thả neo câu mực, thả chà, lưới, sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản và phế liệu trong hành lang an toàn công trình dầu khí. Đối tượng khai thác cát, trộm cắp tài sản, trao đổi hàng hóa trong khu vực cũng ảnh hưởng tới việc khai thác dầu khí tại các mỏ và công tác giữ gìn an ninh quốc gia. Bộ đội biên phòng tỉnh, PVGAS và VSP thường xuyên trao đổi thông tin, tuần tra quanh các mỏ, đường ống dẫn khí và phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng, tàu xâm phạm khu vực cấm. Nhiều vụ sử dụng thuốc nổ khai thác hải sản đã được khởi tố, xử lý hình sự… Nhờ vậy, an ninh khu vực mỏ, công trình dầu khí được đảm bảo, giữ vững chủ quyền vùng biển Tổ quốc. Lãnh đạo các đơn vị cho biết sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng phương án tăng cường bảo vệ hai tuyến ống khí ngoài khơi từ 12 hải lý tới mỏ Bạch Hổ và Lan Tây. Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực các công trình dầu khí. TRÙNG KHÁNH