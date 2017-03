Sáng 25-12, hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2008 đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh đã thông báo kế hoạch điều hành giá năm 2008, trong đó sẽ tăng giá điện, than, dầu và điều chỉnh giá nước sinh hoạt, giá vé máy bay.

Tăng từng bước, bỏ bù lỗ nhiên liệu

Cụ thể, theo ông Ninh, trong quý I sẽ tăng giá than bán cho ngành xi-măng, giấy và phân bón, sẽ tăng một bước giá dầu diezen và giá dầu hỏa tùy theo diễn biến tình hình. Trong quý II hoặc quý III sẽ tăng giá diezen và giá dầu hỏa theo giá thị trường, chấm dứt bù lỗ cho hai mặt hàng này. Quý III, khi tăng giá điện bình quân 5,7% thì cũng tăng 20% giá than bán cho điện. Trong khi đó, giá nước sạch và giá cước vận chuyển hàng không cũng được điều chỉnh theo chi phí sản xuất, kinh doanh và nhu cầu, điều kiện của thị trường. Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết chi phí đào tạo mỗi sinh viên dự kiến tăng 400.000 -500.000 đồng/tháng. Theo kế hoạch, trong năm 2008 viện phí cũng sẽ tăng cao so với mức hiện hành.

Tăng lương và có phụ cấp công vụ

Chính phủ cũng xác định cần kiềm chế và có giải pháp để việc tăng giá không gây biến động lớn. Chính phủ sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ khi điều chỉnh giá các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt nói trên. Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết, đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội) sẽ tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương. nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp công vụ cho các cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. thực hiện chính sách tiền lương ưu đãi nhằm thu hút tài năng trẻ, thu hút đội ngũ trí thức về phục vụ cho các cơ quan nhà nước. Có lộ trình nâng cao mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Tăng hỗ trợ và giảm phí

Đối với người dân, Chính phủ sẽ hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp gồm: Cấp học bổng theo mức 1/3 lương tối thiểu (tăng theo lương) cho học sinh dân tộc các trường nội trú; hỗ trợ học sinh mẫu giáo và học sinh phổ thông học bán trú con hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn và thôn bản đặc biệt khó khăn ở các khu vực II: mức 70.000 đồng/tháng/học sinh mẫu giáo và 140.000 đồng/tháng/học sinh phổ thông học bán trú.

Năm 2008 nâng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo (từ 80.000 đồng/người/năm), trẻ em dưới sáu tuổi (từ 108.000 đồng/người/năm) lên 130.000 đồng/người/năm; hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện với mức bằng 50% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Mức hỗ trợ được nêu trên sẽ tiếp tục được xem xét nâng lên khi nhà nước điều chỉnh tiền lương tối thiểu.

Ngoài ra sẽ tiếp tục thực hiện miễn giảm thuế nông nghiệp cho nông dân, miễn giảm thủy lợi phí từ năm 2008 cho nông dân; miễn giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nông dân. Bãi bỏ các khoản phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng gồm: phí an ninh trật tự, phí phòng chống thiên tai; lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân cấp lần đầu; lệ phí địa chính. Các địa phương tiếp tục rà soát giảm các khoản đóng góp của dân để thực hiện theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, không giao chỉ tiêu, không quy định mức đóng góp cụ thể đối với người dân.

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, các chính sách hỗ trợ gián tiếp cho người dân sẽ được thực hiện bằng cách tăng mức đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, nông thôn qua các chương trình, dự án của nhà nước, như: Chương trình 134 về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc, kiên cố hóa trường, lớp học, đầu tư phát triển thủy sản, hệ thống thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển.

Giữ cách tính giá điện với 100 kwh đầu

Bên cạnh việc điều chỉnh giá điện theo lộ trình đã được phê duyệt, Chính phủ sẽ xác định mức giá điều chỉnh tăng cho phù hợp trên tinh thần tiếp tục giữ giá 100 kwh đầu đối với giá điện sinh hoạt; không điều chỉnh giá bán điện sinh hoạt cho người dân ở vùng nông thôn.

Tiếp tục mở rộng cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam để phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng; tiếp tục thực hiện chính sách cho vay để phát triển sản xuất đối với các hộ nghèo theo Quyết định 32/2007 của Thủ tướng; tiếp tục thực hiện cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn để học tập; cho vay giải quyết việc làm; mua nhà trả chậm; xuất khẩu lao động...

Thực hiện hỗ trợ cho người dân chuyển đổi phương tiện phục vụ sản xuất (thay thế xe công nông). Riêng đối với ngư dân: áp dụng các chính sách hỗ trợ để vừa đảm bảo đời sống cho ngư dân phát triển sản xuất, vừa góp phần giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền trên biển.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất giảm còn 1% đến 2%

Theo Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên, hiện các địa phương còn tồn đọng trên 10 vạn sổ đỏ dân chưa đến nhận. Năm tới sẽ thống nhất cấp một sổ cho dân (gộp “sổ đỏ” và “sổ hồng”). 2010 sẽ cấp xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bộ TN-MT vừa họp với Bộ Tài chính và đã thống nhất sơ bộ thuế chuyển quyền sử dụng đất sẽ giảm từ 5% như hiện nay xuống còn 1% hoặc 2%. Còn các khoản khác như lệ phí trước bạ tới đây sẽ miễn hoặc giảm đến mức thấp nhất.