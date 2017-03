Sẽ thí điểm bỏ HĐND cấp huyện

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các địa phương về đề án thí điểm không tổ chức HĐND ở cấp quận, huyện (cả đô thị và nông thôn) và phường (ở đô thị). Cùng với đề án này, Bộ Nội vụ cũng đang hoàn tất đề án thí điểm việc dân bầu trực tiếp chủ tịch xã.

Tăng đại biểu HĐND cấp thành phố

Mới đây, TP.HCM đã trình lên đề án chính quyền đô thị với đề xuất bỏ HĐND ở tất cả các quận, phường trên địa bàn TP. Bù vào đó, TP đề nghị cho tăng số lượng đại biểu ở HĐND TP, đảm bảo mỗi quận có một tổ đại biểu. Những đại biểu này vừa là đại biểu của nhân dân TP, vừa theo dõi chăm lo cho quyền lợi của cử tri quận mình.

Về nhân sự chủ tịch phường, TP.HCM cho rằng cán bộ này phải được đào tạo bài bản, chuẩn bị các kiến thức đầy đủ về quản lý địa bàn, dân cư ở đơn vị hành chính cấp phường. Vị trí này sẽ do chủ tịch quận (quận trưởng) bổ nhiệm trực tiếp, như cánh tay nối dài của cơ quan hành chính quận, đảm đương các dịch vụ công liên quan trực tiếp tới đời sống dân cư.

Một chuyên gia về chính quyền địa phương của Bộ Nội vụ đánh giá đề án chính quyền đô thị thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc triển khai đồng loạt cơ cấu tổ chức mới thay vì chỉ thí điểm một vài quận, phường như chủ trương của trung ương.

Được biết, đề án chính quyền đô thị của TP.HCM đã được sửa đổi nhiều so với đề án trình Bộ Chính trị tháng 9-2007 để phù hợp với chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND ở cấp quận, phường, bảo đảm tổ chức chính quyền đô thị và liên thông trên địa bàn được khẳng định trong Nghị quyết Trung ương 5. Dự thảo trước đó đề xuất mạnh mẽ hơn, cho TP.HCM được tổ chức chính quyền theo kiểu TP trong TP. Chẳng hạn như khu vực quận 2, 9 thuộc huyện Thủ Đức trước đây; khu vực quận 4, 7, huyện Nhà Bè do có hạ tầng thống nhất, liên hoàn, giao thông thuận lợi với nhau nên có thể tổ chức lại như hai TP nằm trong TP.HCM...

Bầu chủ tịch xã: Hai ứng viên chọn một

Theo dự thảo đề án thí điểm dân bầu trực tiếp chủ tịch xã được đưa ra lấy ý kiến các địa phương, người ứng cử chức danh chủ tịch xã có ba nguồn: do cấp ủy địa phương giới thiệu, tự ứng cử và được dân đề cử. Ứng cử viên không bắt buộc là đảng viên nhưng phải có thời gian cư trú ở xã để nắm bắt được tình hình dân cư ở địa bàn nơi mình dự kiến làm chủ tịch. Từ ba nguồn này, MTTQ sẽ hiệp thương để chọn ra hai ứng viên đưa vào danh sách bầu. Người trúng cử sẽ được chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp phê chuẩn và đương nhiên là đại biểu của HĐND xã nơi mình trúng cử.

Tuy nhiên, liên quan đến đề án này đang còn một số vướng mắc cần tìm hướng giải quyết. Chẳng hạn như đơn vị hành chính cấp xã ở nông thôn, theo Nghị quyết Trung ương 5 thì vẫn còn HĐND. Như vậy, trong bộ máy UBND xã sẽ có chủ tịch do dân trực tiếp bầu, các phó chủ tịch lại do HĐND bầu. Quan hệ giữa những người này sẽ thế nào, nhất là trong tình huống chủ tịch do dân bầu không phải là đảng viên, còn phó chủ tịch do HĐND bầu là đảng viên trong cấp ủy?

Theo kế hoạch, hai đề án trên phải được Chính phủ thông qua mới thành cơ sở để trình Quốc hội ra nghị quyết cho thí điểm.