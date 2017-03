Sẽ thúc đẩy các chương trình đột phá

Sẽ rất nghiêm với tham nhũng, vòi vĩnh Bên hành lang kỳ họp 20, HĐND TP.HCM ngày 11-12, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về vấn đề tội phạm và chống tham nhũng. . Phóng viên: Hiện nay, người dân TP còn những bất an về tình hình tội phạm, nhất là cướp giật trên đường phố. TP sẽ có những hành động mạnh mẽ nào nhằm đảm bảo cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thưa ông? + Ông Nguyễn Thành Phong: Đây là vấn đề bức xúc hiện nay đối với lãnh đạo của TP. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho các ngành, đặc biệt là ngành công an để làm sao có những giải pháp mang tính chất đồng bộ để làm giảm thiểu tội phạm cướp giật. . HĐND TP.HCM có đề ra quyết tâm phòng, chống tham nhũng như một đại biểu chia sẻ cần phải có dũng khí và quyết tâm hơn trong phòng, chống tham nhũng. Thời gian tới TP sẽ có những giải pháp ra sao? + Chúng tôi sẽ có những biện pháp hết sức cụ thể về vấn đề này, đặc biệt hiện nay là vấn đề gây nhũng nhiễu, vòi vĩnh cho dân và doanh nghiệp. Đó là vấn đề hiện nay cần phải có những giải pháp rất là nghiêm. . Trong phiên thảo luận tại hội trường, ngành thanh tra TP có đánh giá qua kiểm tra xử lý nội bộ không phát hiện trường hợp nào tham nhũng. Ông mừng hay lo trước năng lực phát hiện tham nhũng như thế? + Hiện nay chưa phát hiện nhưng như tôi nói ở trên sắp tới TP sẽ có giải pháp cụ thể. Xin nói rõ là lãnh đạo TP rất kiên quyết, quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. . Xin cám ơn ông.