Sẽ xử lý sai phạm ở mức cao nhất

Trung tướng TÔ THƯỜNG, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội: Có dấu hiệu của lợi ích nhóm, phải xử lý nghiêm Công an tỉnh Đồng Nai lập tổ công tác xác minh vụ việc. Phát biểu với Pháp Luật TP.HCM hôm 3-6, Trung tướng Tô Thường cho biết: “Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Do đó, Tổng cục đã giao cho một đồng chí tổng cục phó chỉ đạo các địa phương kiểm tra, làm rõ vấn đề mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đề cập. Theo thẩm quyền thì việc xử lý các sai phạm sẽ do giám đốc công an các địa phương quyết định. Nhưng quan điểm của Tổng cục là phải xử lý thật nghiêm minh các sai phạm chứ không vì lý do gì đó mà nể nang, bỏ qua cho nhau. Bởi đây là một vụ việc phức tạp, có sự quan hệ lằng nhằng, lợi ích nhóm rồi bỏ qua cho những sai phạm của các nhà xe. Thời gian tới, Tổng cục sẽ giám sát chặt việc xử lý của công an địa phương đối với các sai phạm của các cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo để có những biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng trên”. Trong một diễn biến khác, chiều 4-6-2013, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã họp với Phòng CSGT và các đơn vị liên quan, chỉ đạo làm rõ những dấu hiệu tiêu cực mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. Cùng ngày, môt tổ công tác thuộc Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã liên hệ với tòa soạn đề nghị phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan làm căn cứ xác minh. Dự kiến hôm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai sẽ họp và triển khai các chỉ đạo của Ban Giám đốc công an tỉnh. Đồng thời, ban chỉ huy các đơn vị thuộc phòng và cán bộ, chiến sĩ cũng phải làm tường trình về những vấn đề báo nêu. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Công an tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng phải báo cáo kết quả xác minh bước đầu trước ngày 8-6. THÀNH VĂN - NHẬT HÒA