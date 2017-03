Siết chặt quy trình xử lý tin báo, tố giác tội phạm

Ngày 2-8, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và lãnh đạo các ngành liên quan, đại diện bốn bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, NN&PTNT đã cùng ký với VKSND Tối cao ban hành thông tư liên tịch (TTLT) hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật TTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Việc ban hành TTLT này đã khắc phục được tình trạng 10 năm Bộ luật TTHS 2003 có hiệu lực mà không có văn bản nào hướng dẫn công tác này. Với ngành kiểm sát, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để VKSND các cấp thực hiện chức năng kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, qua đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính của mình là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

TTLT vừa được ký yêu cầu mọi cơ quan, tổ chức đều có trách nhiệm tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, trong đó chủ công là các cơ quan điều tra của công an, quân đội, của VKSND Tối cao, VKS quân sự trung ương và đơn vị công an, tòa án, VKS các cấp. Các cơ quan nói trên khi nhận tin báo, tố giác tội phạm thì phải chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo tố tụng, gồm cơ quan điều tra của công an, quân đội và VKS. Ngoài ra, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, cảnh sát biển và các cơ quan khác của công an, quân đội được giao quyền tiến hành một số hoạt động điều tra tiền tố tụng cũng có trách nhiệm giải quyết tin báo, tố giác tội phạm thuộc quyền hạn điều tra của mình.

TTLT nghiêm cấm việc từ chối tiếp nhận, giải quyết dù vì bất cứ lý do gì. Cơ quan tiếp nhận không được tiết lộ thông tin được tiếp nhận cho người không có thẩm quyền, đồng thời phải giữ bí mật cho người cung cấp thông tin. Trường hợp cần thiết, cơ quan tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm phải áp dụng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, danh sự, tài sản cho người cung cấp tin cũng như người thân của họ.

Mọi trường hợp không làm, làm trái quy định mà dẫn tới không kịp thời ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi phạm tội, để người phạm tội bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, xóa dấu vết đều bị xử lý theo pháp luật.

Trong nhiều quy định khá chi tiết của TTLT này, đáng chú ý là cơ quan điều tra sẽ phải phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu về thông tin được tiếp nhận. Nếu thấy thông tin đó có giá trị tố giác tội phạm thì trong thời hạn ba ngày, thủ trưởng cơ quan điều tra phải ra quyết định phân công cán bộ giải quyết và chuyển một bản cho VKS cùng cấp. Đây là quy định rất quan trọng để ngành kiểm sát tiến hành kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Cơ chế này khi đi vào triển khai sẽ giúp lấp đi phần nào mảng trống lâu nay vốn dễ dẫn tới bỏ lọt tội phạm.

NGHĨA NHÂN