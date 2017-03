Siết điều kiện cho nước ngoài thuê đất trồng rừng

Theo đó, trên cả nước hiện có tám dự án đầu tư nước ngoài vào trồng rừng, tất cả đều 100% vốn ngoại. Tổng diện tích ghi trong các giấy chứng nhận đầu tư là 342.126 ha, được Chính phủ nhấn mạnh chỉ là diện tích dự kiến sử dụng. Còn thực tế, đất đã có quyết định cho thuê hoặc hợp đồng thuê giữa chính quyền với nhà đầu tư mới hơn 18.500 ha. Trong số này, phần đã đưa vào sử dụng là hơn 15.200 ha, trong đó 13.800 ha đã được phủ xanh trên thực tế…

Trong tám dự án này, triển khai đầu tiên (năm 1995) và lớn nhất là Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn của Nhật Bản với diện tích 9.777 ha. Còn nhà đầu tư Innov Green, trụ sở Đài Loan, được dư luận quan tâm nhất thì thông qua các công ty con đã xin được giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng tổng diện tích 328.000 ha. Diện tích thực tế các tỉnh đã cho thuê là hơn 8.100 ha, trong đó đã sử dụng 4.900 ha. So với các nhà đầu tư khác, tốc độ triển khai trồng rừng trên thực tế của Innov Green là khá nhanh.

Đầu năm 2010, sau khi có thông tin cảnh báo, Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh rà soát lại các dự án trồng rừng có vốn ngoại. Kết quả cho thấy tại Lạng Sơn có một phần đất rừng Innov Green xin thuê trùng với khu vực phòng thủ cấp huyện. Tỉnh và nhà đầu tư đã thống nhất loại bỏ toàn bộ các diện tích thuộc năm xã biên giới, khu vực điểm cao quân sự, khu vực chồng lấn, khu vực rừng nguyên liệu ra khỏi phạm vi dự án. Ngoài ra, do Innov Green đã tự ý trồng 632 ha trên đất đã khảo sát, đo đạc nhưng chưa được địa phương ký hợp đồng cho thuê nên đoàn công tác liên ngành của Chính phủ và UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận nhà đầu tư sẽ phải tự chịu rủi ro nếu sau này diện tích ấy không được chấp nhận cho thuê.

Từ kết quả tổng rà soát, Chính phủ dự kiến sẽ sửa các nghị định liên quan theo hướng chặt chẽ hơn về thẩm quyền, điều kiện và trình tự thẩm tra các dự án có vốn đầu tư ngoại sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng. Những dự án ấy sẽ chỉ được xem xét cấp phép sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, hoặc cơ quan quốc phòng-an ninh địa phương. Trong thời gian chờ sửa đổi, các tỉnh không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng có vốn ngoại.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các ngành và địa phương rà soát, kiểm tra, điều chỉnh theo hướng thu hẹp diện tích các dự án trồng rừng tại khu vực có liên quan, hoặc có khả năng ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng. Hai bộ chỉ đạo lực lượng quốc phòng, an ninh địa phương giám sát, kiểm tra các dự án nói chung, gồm cả dự án có vốn ngoại tại các vùng, địa bàn nhạy cảm, đặc biệt là các dự án sử dụng nhiều đất. Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và diện tích đất về mức phù hợp với quyết định đã cho thuê đất trên thực tế.

