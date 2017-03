Sơ thẩm có 37% bị cáo tội tham nhũng được án treo

Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lập đoàn giám sát về tổ chức, thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác đấu tranh PCTN. Điểm đến của đoàn giám sát là các cơ quan thanh tra, công an, VKSND, TAND và ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN tại một số tỉnh, thành phố lớn đại diện cho các vùng miền.

Thanh tra ít phát hiện tham nhũng

Kết quả giám sát cho thấy ở khâu tiếp nhận tin báo tố giác và phát hiện tham nhũng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra vẫn còn thấp. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong hai năm 2007-2008, thanh tra các cấp chỉ chuyển 219 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, trong đó Thanh tra Chính phủ chỉ chuyển được một vụ.

Hai năm sau khi thành lập, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng (C37, Bộ Công an) đã tiếp nhận hơn 3.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng chỉ có 95 đơn là tố giác tham nhũng. Trong số này, C37 chỉ khởi tố được bốn vụ.

Ngoài C37, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp trong hai năm 2007-2008 khởi tố mới được 638 vụ, 1.488 bị can. Còn hệ thống cơ quan điều tra hình sự trong quân đội, số vụ việc tham nhũng được phát hiện, điều tra vô cùng khiêm tốn: Chỉ xử lý được 11 vụ với 30 bị can.

Tương tự, số lượng vụ án tham nhũng đã thụ lý và số bị can bị khởi tố về các tội tham nhũng, qua số liệu của VKS các cấp trong hai năm 2007-2008 đều giảm so với giai đoạn trước đó. Riêng khâu xử lý tin báo tố giác tội phạm, VKSND là một đầu mối tiếp nhận, đồng thời có trách nhiệm kiểm sát, song nhiều nơi như VKSND TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng... hai năm liền không nhận được tin báo tố giác tham nhũng nào.

Án treo còn nhiều

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử, báo cáo của cơ quan điều tra và VKS gửi đoàn giám sát cho thấy tỷ lệ số vụ án tham nhũng vượt được khâu truy tố để đưa ra xét xử thấp hơn khá nhiều so với án hình sự khác. Cụ thể, chỉ đưa ra truy tố được 86% số vụ, 82% số bị can trong tổng số đã khởi tố điều tra; trong khi tính chung kết quả truy tố án hình sự là hơn 99% số vụ và xấp xỉ 99% số bị can.

Đáng chú ý, bình quân 26% vụ án tham nhũng được VKS truy tố bị tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, hầu hết là có căn cứ và được VKS chấp nhận. Đáng lo ngại là việc trả hồ sơ với án tham nhũng ở một số địa phương chiếm tỷ lệ khá cao, như Phú Yên, Lạng Sơn: 50%; Khánh Hòa: 43%; Cần Thơ: 31%. Trong đó, có trường hợp như ở Bình Dương, Thái Nguyên còn để oan, sai nhưng cũng có vụ lại có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Như vụ Trần Thế Dược ở Đà Nẵng có chứng cứ tham ô 400 triệu đồng, song VKS lại cho rằng hậu quả đã được khắc phục nên không cần xử lý hình sự.

Tổng hợp kết quả xét xử sơ thẩm của ngành tòa án, có tới 37% bị cáo về tội tham nhũng được tòa cho hưởng án treo. Con số này gây nên những băn khoăn về tính nghiêm khắc của cơ quan xét xử trước những bị can là người có chức vụ, quyền hạn phạm tội tham nhũng.

Kê khai tài sản: Tác dụng hạn chế

Làm việc với đoàn giám sát, cán bộ, công chức một số địa phương nhận xét rằng việc kê khai tài sản, thu nhập - một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, chưa có tác dụng đáng kể. Cán bộ nhiều khi kê khai không đầy đủ nhưng lại chẳng có cơ chế “chấm điểm” tính chính xác, trung thực của bản kê khai và cũng chưa có chế tài với hành vi kê khai gian dối...

Về công tác PCTN trong nội bộ các cơ quan chuyên trách về PCTN, tổng hợp báo cáo cho thấy trong hai năm 2007-2008, ngành thanh tra có bảy cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng; ngành công an xử lý 418 cán bộ, chiến sĩ sai phạm do tham nhũng hoặc hành vi có dấu hiệu tham nhũng, trong đó 12 trường hợp phải xử lý hình sự.

Toàn ngành tòa án có 29 thẩm phán địa phương bị tố cáo tiêu cực, tham nhũng, trong đó có tám vị là phó chánh án, chánh án. Ngoài ra còn có 11 cán bộ tòa án các cấp, trong đó có cả cán bộ của TAND tối cao bị tố giác có sai phạm trong công vụ. Các đơn tố cáo này đã khiến cho tổng cộng chín thẩm phán, cán bộ tòa bị xử lý hình sự, còn lại đều phải xử lý hành chính.

Tuy nhiên, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình thì chỉ có Bộ Công an báo cáo đã xử lý trách nhiệm 19 vị. Đoàn giám sát cho rằng với số lượng lớn cán bộ các cơ quan pháp luật bị phát hiện có tiêu cực, tham nhũng như trên thì lẽ ra phải có thêm những con số cụ thể về người đứng đầu bị xem xét, xử lý trách nhiệm.