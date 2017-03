Sở Tư pháp đề nghị “treo thẻ” một công chứng viên

Sở Tư pháp TP.HCM vừa kiến nghị lên Bộ Tư pháp tạm dừng không thời hạn việc cấp thẻ công chứng viên cho ông Trần Quốc Ph. (Trưởng Văn phòng Công chứng Gia Định) vì ông Ph. có nhiều sai phạm, thiếu sót trong công chứng.

Sai từ sếp đến nhân viên

Một trong những vi phạm nghiêm trọng của công chứng viên Ph. là không kiểm tra giấy tờ tùy thân của hai bên mua-bán.

Tháng 7-2009, công chứng viên Ph. chứng hợp đồng mua bán đất giữa ông Nguyễn Văn Nh. (xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) và bà Võ Thị Lệ Th. (phường Tân Phong, quận 7). Khi đến văn phòng công chứng, bên bán xuất trình bản phôtô hộ khẩu, tờ khai báo mất và đề nghị cấp lại chứng minh nhân dân của ông Nguyễn Văn Nh. mà không có giấy tờ nào khác thay thế. Với các giấy tờ về hộ tịch chưa đầy đủ như thế nhưng công chứng viên Ph. vẫn ký công chứng.

Sau đó, con trai của ông Nh. đã làm đơn tố giác là cha mình đã mất từ năm 2006, không hiểu sao lại đi công chứng được. Trong đơn, con trai ông Nh. kể rõ: Sau khi cha mất, ông đưa giấy đỏ cho một “cò” đất nhờ khai di sản thừa kế, sau một thời gian “cò” đất nói đã làm mất giấy tờ, ông đang làm thủ tục cấp lại phó bản thì có người tới nhà ông báo rằng mảnh đất đã được bán cho bà Th.

Công chứng viên Phòng Công chứng số 4 đang giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên khi ký kết hợp đồng. Ảnh minh họa: ÁI PHƯƠNG

Trong rất nhiều hợp đồng công chứng sai phạm do công chứng viên Ph. thực hiện có liên quan đến bà Th. (người mua đất) với người đã mất nêu trên.

Tháng 6-2009, bà Th. cho vợ chồng ông Lâm Văn Ph. vay tiền với điều kiện vợ chồng ông Ph. phải giao giấy tờ nhà cho bà Th. và làm hợp đồng ủy quyền cho bà Th. được quyền mua bán, sang nhượng căn nhà trên. Một tuần sau, vợ chồng ông Ph. làm văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền với bà Th. và công chứng viên Ph. vẫn chứng. Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền trên không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự. Do đó, bà Th. vẫn dùng giấy tờ nhà của vợ chồng ông Ph. để bán cho người khác (hợp đồng bán nhà do một văn phòng công chứng khác ký). Hiện vợ chồng ông Ph. đã kiện bà Th. ra tòa.

Không chỉ có trưởng văn phòng sai mà công chứng viên Nguyễn Quốc C. của văn phòng cũng “bậy”: Công chứng việc khai nhận di sản thừa kế nhà nhưng không có giấy tờ sở hữu nhà, công chứng khi đối tượng hợp đồng chưa rõ…

Chưa có thẻ nên đề nghị “treo”

Từ các sai phạm trên, Sở Tư pháp đã phạt công chứng viên Ph. 10 triệu đồng và công chứng viên C. 9 triệu đồng. Riêng đối với công chứng viên Ph., Sở Tư pháp đề xuất hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên không thời hạn theo Nghị định 60/2009 của Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện các công chứng viên tư chưa ai được cấp thẻ nên không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung này. Vì thế, Sở Tư pháp đã kiến nghị Bộ Tư pháp tạm dừng không thời hạn việc cấp thẻ cho ông Ph. đến khi nào có ý kiến của Sở Tư pháp về việc Văn phòng Công chứng Gia Định đã chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót… Hiện Bộ Tư pháp chưa trả lời kiến nghị này và Văn phòng Công chứng Gia Định vẫn hoạt động bình thường.

Trưởng Văn phòng Công chứng Gia Định phân trần: “Tôi rất tiếc vì đã có sơ sót, sai phạm trong quá trình thực hiện công chứng, tuy nhiên tôi khẳng định không hề cố ý hoặc dính dáng đến yếu tố vụ lợi trong bất kỳ một vụ việc nào. Nhiều lúc người ta dắt cả chồng giả đến văn phòng công chứng để lừa thì công chứng viên khó phát hiện nổi. Ngày 19-5, chính Văn phòng Công chứng Gia Định đã báo cho Công an quận 3 bắt bà Võ Thị Lệ Th. khi bà này đến chứng hợp đồng. Sau đó bà này vẫn tự do vì công an xác định các vụ việc trên là quan hệ dân sự”…

Ký sai, công chứng viên phải bồi thường Theo ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM, hiện tất cả tổ chức hành nghề công chứng đều phải mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Nếu thiệt hại xảy ra do lỗi của công chứng viên, khách hàng có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng bồi thường thiệt hại. Với các tranh chấp phát sinh giữa bên mua-bên bán, các bên nên khởi kiện ra tòa án. Ông còn mách nước: Nếu có căn cứ cho rằng công chứng viên sai phạm khi thực hiện công chứng thì người phát hiện nên báo ngay đến Sở Tư pháp TP.HCM để Sở kịp thời kiểm tra, xử lý…

ÁI PHƯƠNG