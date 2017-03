Sở Tư pháp TP.HCM tặng nhà tình nghĩa cho hộ chính sách

và bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở, đại diện Hội Cựu chiến binh cơ quan Sở, đã phối hợp với UBND xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) tổ chức trao căn nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Hạnh, thương binh 4/4 (ngụ ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây). Ngoài ra, Đoàn còn tặng một số phần quà cho gia đình bà Hạnh (ảnh).

Căn nhà có diện tích 40 m2, kinh phí 45 triệu đồng. Trong đó, 30 triệu đồng do cán bộ, công chức cơ quan Sở ủng hộ, số còn lại do gia đình bà Hạnh đầu tư. Tính từ tháng 5-2007 đến nay, cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc đã quyên góp, xây tặng bảy căn nhà tình nghĩa tại xã An Nhơn Tây.

K.LY