Số vụ tham nhũng bị khởi tố giảm

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, thời gian qua chính quyền từ trung ương đến địa phương thực hiện hàng loạt biện pháp về phòng, chống tham nhũng. Từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng... đến thực hiện những biện pháp phòng ngừa như công khai minh bạch hoạt động công quyền, cải cách hành chính, kê khai tài sản, xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Theo báo cáo, từ ngày 1-10-2007 đến ngày 31-8-2008, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 284 vụ án tham nhũng với 622 bị can, giảm 30% số vụ và 25% bị can so với cùng kỳ năm trước. Về biện pháp hành chính, các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện, xử lý được 125 đối tượng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Đức Lượng Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), cho biết để có được những con số trên, Bộ Công an, TAND tối cao, VKSND tối cao và Thanh tra Chính phủ phải cùng đối chiếu, kiểm tra, liệt kê rõ từng loại vụ việc, tội danh bị khởi tố. Vì vậy có thể khẳng định những số liệu trên là chính xác.

Theo ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Pháp chế của VCCI, kết quả điều tra, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ba năm liền 2005, 2006, 2007 phản ánh tính minh bạch, tình hình tham nhũng thời quan qua có cải thiện nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Riêng chỉ số PCI năm 2007 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện và công bố tháng 11 năm ngoái, ở hai chỉ tiêu về tính minh bạch và chi phí không chính thức, 56% doanh nghiệp nhận xét phải “quan hệ” mới có được thông tin cần thiết; 44% cho rằng “thỏa thuận” với cán bộ thuế là hoạt động quan trọng trong kinh doanh; 68% người kinh doanh tiết lộ họ vẫn thường xuyên phải chịu các khoản chi phí không chính thức (tức hối lộ dưới các hình thức khác nhau).

“Các cuộc điều tra của chúng tôi được thực hiện trên diện rộng với 6.500-6.700 doanh nghiệp tham gia nên khó có thể nghi ngờ cảm nhận của họ về vấn nạn này. Đối chiếu với báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng có thể có độ vênh giữa thực trạng tham nhũng với số vụ bị phát hiện, xử lý” - ông Huỳnh nói. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết tuần tới Ủy ban Pháp luật sẽ họp thẩm tra báo cáo của Chính phủ và có ý kiến về vấn đề này trước Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 tới.