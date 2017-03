Sửa đổi Hiến pháp 1992: Công khai việc tiếp thu ý kiến

Làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước Do thể chế của chúng ta nên Chủ tịch nước không hoàn toàn giống như nguyên thủ của các nước khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng rà soát, sửa đổi để thể hiện rõ vai trò của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước về đối nội, đối ngoại, cũng như trong việc thống lĩnh các lực lượng vũ trang, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh. Cụ thể như việc phong cấp tướng, trước đây Chủ tịch nước chỉ phong thượng tướng trở lên, còn dưới là do Thủ tướng phong. Nhưng lần này kiến nghị là giao tất cả các quyền đó cho Chủ tịch nước để thống nhất. Đồng thời, tất cả các tướng lĩnh, đô đốc hải quân, phó đô đốc cũng sẽ do Chủ tịch nước phong. Ngoài ra, dự thảo cũng sẽ thể hiện rõ vai trò của các nhánh quyền lực về lập pháp, hành pháp, tư pháp và Chủ tịch nước sẽ có quyền lực ở cả ba nhánh đó. Ông ĐINH XUÂN THẢO