Sửa luật để thu hẹp án treo với tội phạm tham nhũng

+ Bà Lê Thị Nga: Đấy là điều tra bí mật. Theo quy định hiện hành, trừ tội phạm ma túy và an ninh quốc gia, mọi biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ chỉ được tiến hành sau khởi tố vụ án. Thực tế, người có chức vụ quyền hạn thường là đảng viên và theo quy định của Đảng, khi khởi tố điều tra phải theo quy trình báo cáo của Đảng. Việc này là hợp lý nhưng vấn đề là làm sao bảo đảm tính bí mật, kịp thời trong xử lý án, tránh lộ lọt tin, mà trường hợp Dương Chí Dũng bỏ trốn là ví dụ. Vì vậy, cần cho áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt với loại tội phạm này. Nhưng kèm theo phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nếu không sẽ dẫn tới lạm dụng, làm oan.

Ngoài ra, với tính nghiêm trọng, phức tạp của tình hình tham nhũng, giai đoạn này, dù không bỏ đi tội danh đưa hối lộ nhưng QH cũng nên cho phép miễn trách nhiệm hình sự với hành vi đưa hối lộ. Nếu không thì người đưa dù bị gạ gẫm, nhũng nhiễu, vì sợ liên lụy bản thân, sẽ chả dại tố cáo.

. Nhiều ĐBQH bày tỏ nghi ngại về tính liêm chính, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết án tham nhũng, bà thì sao?

+ Thực tế là với án trật tự trị an, càng kéo dài điều tra thì càng mở rộng đối tượng liên quan, chứng cứ thường được củng cố chặt chẽ hơn. Còn án tham nhũng thì ngược lại, càng kéo dài càng thu hẹp, thậm chí tài liệu chứng cứ ban đầu bị thay đổi, bị mất theo hướng có lợi cho bị can. Tôi nghĩ, hiện tượng ấy đủ làm người ta nghi ngờ là trong lực lượng chống tham nhũng cũng có biểu hiện tham nhũng. Tôi đã đề nghị bộ trưởng Công an, viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao trả lời vấn đề này.

. Còn với các kiến nghị không áp dụng án treo với tội phạm tham nhũng?

+ Tình hình người phạm tội tham nhũng được hưởng án treo nhiều như vừa qua, theo tôi nguyên nhân chính là quy định tại BLHS không hợp lý. Chế định này được quy định chung cho mọi loại tội, chưa đáp ứng yêu cầu chính trị xử lý thứ được coi là quốc nạn như tham nhũng. Người bị bắt vì tham nhũng, ai chả nhân thân tốt, có thành tích, phạm tội lần đầu... Vậy nên QH cần sửa BLHS theo hướng quy định chặt chẽ hơn với loại chủ thể là người có chức vụ quyền hạn.

