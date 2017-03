“Sửa lưng” công chức ham nhậu

Long An: kỷ luật 10 cán bộ uống rượu bia trong giờ làm việc Ông Nguyễn Thanh Liêm, phó chánh văn phòng UBND tỉnh Long An, cho biết việc cấm cán bộ, công chức uống rượu say trong giờ làm việc đã được Tỉnh ủy chỉ đạo từ năm 2005 và thực hiện cho đến nay. UBND tỉnh Long An cũng liên tục ban hành văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh, mới nhất là văn bản ngày 7-10-2012. Theo đó, tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên trong giờ làm việc, giờ ăn trưa không uống rượu bia hoặc sử dụng rượu bia để tiếp khách. Điều này cũng trở thành một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng đảng viên và cơ sở Đảng hằng năm. Cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương này thì ngoài việc xử lý người vi phạm, phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Nhìn chung cán bộ, đảng viên ở tỉnh Long An đã chấp hành tốt quy định này. Đến nay đã có hơn 10 người vi phạm chủ trương trên bị xử lý kỷ luật với hình thức cao nhất là cảnh cáo. SƠN LÂM