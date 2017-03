Tái cơ cấu cán bộ để triệt tiêu tham nhũng

Chiều 24-5, thảo luận tại tổ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, ngoài việc “chê” đề án quá chung chung, sao chép lại những nội dung đã được đề cập trong văn kiện của Đảng, nhiều ĐBQH còn cho rằng mục tiêu đề án đề ra chưa trúng, chưa đúng khi chưa có được giải pháp căn cơ để tái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ nhằm ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm…

Sẽ vô nghĩa nếu không tái cơ cấu cán bộ

Theo ĐB Lê Đình Khanh (Bến Tre), vấn đề quan trọng nhất khi thực hiện đề án này là vấn đề con người. “Tại sao tái cơ cấu Vinashin lại chuyển cho Vinalines, trong khi Vinalines đang nợ đầm đìa. Đáng ra phải ngăn chặn từ sớm thì chúng ta lại không làm được, cuối cùng dẫn đến việc hết quan chức Vinashin rồi đến quan chức Vinalines bị bắt” - ông Khanh nói.

Tương tự, ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) cũng cho rằng việc tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu cán bộ là rất quan trọng. Bởi nếu thực hiện tốt việc này sẽ triệt tiêu được tư duy lợi ích nhóm, tham ô, tham nhũng. “Ở tổ này có hai đồng chí lãnh đạo là Tổng bí thư và Bí thư Thành ủy Hà Nội, do đó tôi đề nghị các đồng chí phải quan tâm đến việc tái cơ cấu con người, tái cơ cấu đội ngũ cán bộ. Vì nếu cán bộ không được xếp đúng vị trí, không đúng chỗ, không có tâm thì chúng ta sẽ khó ngăn chặn được lợi ích nhóm” - bà An kiến nghị.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng không thể tái cơ cấu nếu vấn đề con người không được xem xét căn cơ. Ảnh: THU HẰNG

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng bày tỏ băn khoăn trong việc xử lý vấn đề tham nhũng khi thực hiện tái cơ cấu kinh tế. “Tham nhũng đã để lại một món nợ rất lớn không thể trả được nằm trong các ngân hàng, các tập đoàn thì phải xử lý thế nào? Một vấn đề nữa là nếu chính những con người ấy chuyển từ công ty này sang tập đoàn nọ rồi nhảy qua quản lý nhà nước (như trường hợp ông Dương Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Vinalines) mà để họ chuyển đổi tái cơ cấu thì làm sao chuyển đổi được” - ông Nghĩa nói và lưu ý lợi ích nhóm hiện nay còn nấp dưới những chính sách rất đẹp. Vì vậy đề án cũng cần lưu ý vấn đề này để đưa ra giải pháp đột phá trong thực hiện.

QH không quyết thì bàn làm gì!

Đề cập về việc đề án này chỉ trình ra để QH xem, thảo luận chứ không ra nghị quyết, nhiều ĐB cho rằng như thế là không phù hợp. “Tiêu một đồng tiền phải do QH quyết. Vậy mà đề án này liên quan đến nhiều ngàn tỉ đồng của của dân mà QH lại không quyết, chỉ cho ý kiến, góp ý cho Chính phủ là không được” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền nêu ý kiến.

Theo ông Quyền, QH không phải là cơ quan thuộc Chính phủ. Do đó, nếu QH không quyết thì khi Chính phủ thực hiện tốt thì không sao, còn nếu không tốt thì lại bảo đã trình QH xem xét rồi. “QH phải thể hiện chính kiến về đề án trên và nếu biểu quyết tôi sẽ không biểu quyết thông qua đề án tái cơ cấu kinh tế” - ông Quyền nói.

ĐB Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội) cũng cho rằng bản đề án chất lượng quá thấp, chẳng có gì trọng tâm, ngoài cái quá “đúng” là chép lại những gì mà nghị quyết của Đảng đã nêu. “Qua đề án trên cho thấy mới chỉ có một cái cần thiết phải làm là cần phải có bản đề án tái cơ cấu kinh tế. Nhưng viết như thế này thì chưa được, cần phải viết lại và bắt buộc phải được QH thông qua” - ông Sơn nói. Đồng tình, ĐB Đào Văn Bình (Hà Nội) đề nghị làm lại đề án này để trình QH trong kỳ họp sau. “Đề án này rất lớn, tiêu nhiều tiền, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân nên QH phải xem xét và quyết chứ không chỉ dừng lại ở mức độ ý kiến” - ông Bình nhấn mạnh.

Một tháng rồi, sao chưa thấy ai lên tiếng? Vụ Văn Giang, rõ ràng đánh nhà báo cũng là đánh dân nhưng đến nay sự việc đã xảy ra một tháng rồi mà vẫn không có tiếng nói kết luận của Chính phủ, của công an hay chính quyền. Hôm qua, giám đốc VOV có gọi điện thoại hỏi giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhưng vẫn nhận được câu trả lời là vụ việc đang được giải quyết. Bên cạnh đó, một số vấn đề chúng ta giải quyết rất chậm dẫn đến bức xúc trong nhân dân. Tôi ví dụ vụ Tiên Lãng, ngay sau khi sự việc xảy ra, Đoàn ĐBQH sao không xuống ngay để nghe tâm tư nguyện vọng của dân? ĐB HÀ MINH HUỆ(Bình Thuận) Xử nghiêm cán bộ chia chác đất của dân Chúng ta phải xử lý nghiêm những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm sai, lấy đất của dân bị thu hồi trong các dự án cụ thể để chia chác, dù người có chức quyền đó là ai đi nữa. Tuy nhiên, việc này chính trung ương phải ra tay chứ địa phương không thể tự mình giải quyết được. Do đó, tôi cho rằng các dự án phát triển kinh tế mà dân không đồng thuận thì phải thôi không làm nữa vì chúng ta làm là để có lợi cho dân cho nước cơ mà. Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN TỶ (Bến Tre) Làm rõ lợi ích nhóm ở ngành ngân hàng Từ trước tôi đã nói một nền kinh tế thế này mà cho ra đời hàng trăm tổ chức tín dụng là bất bình thường. Ngân hàng nói hạ lãi suất nhưng các DN nói là lãi suất có hạ gì đâu, có tiếp cận được lãi suất đâu. Thời gian qua có hàng ngàn DN phá sản hoặc sống dở, chết dở, thế mà các ngân hàng vẫn nhởn nhơ, sống ngon lành. Tôi đề nghị phải xem xét rõ có lợi ích nhóm gì trong việc này không. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

NHÓM PHÓNG VIÊN