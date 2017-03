Tai nạn giao thông đang là thảm họa

Ngày mai (23-11), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng sẽ là người đầu tiên đăng đàn để trả lời trực tiếp trước QH các vấn đề liên quan đến ùn tắc và tai nạn giao thông (TNGT) vốn đang diễn ra rất nghiêm trọng. Trước phiên chất vấn này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký báo cáo gửi các đại biểu QH nêu rõ thực trạng cũng như giải pháp nhằm đẩy lùi tai nạn và ùn tắc trong thời gian tới.

TNGT đã thành quốc nạn

Tại báo cáo trên, Chính phủ cho biết trong 10 tháng đầu năm 2011, toàn quốc đã xảy ra hơn 11.000 vụ TNGT, làm chết gần 9.300 người, bị thương gần 8.400 người. Theo thống kê, bình quân mỗi năm nước ta có 11.929 người chết và 9.290 người bị thương do TNGT. So với đại thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản (ngày 11-3-2011), số người chết vì TNGT một năm ở Việt Nam bằng 75,55% số người chết do thảm họa sóng thần ở Nhật Bản (15.790 người). “Thiệt hại về người và tài sản do TNGT gây ra đang là một thảm họa và có thể coi là quốc nạn mà chúng ta cần kiên quyết giảm thiểu” - Chính phủ nhấn mạnh.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ rõ tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM đã và đang gây ra nhiều bức xúc cho người tham gia giao thông. Trong đó, năm 2010, Hà Nội có đến 124 nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc, còn TP.HCM năm 2010 xảy ra tới 54 vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Thiệt hại về người và tài sản do TNGT gây ra đang là một thảm họa. Trong ảnh : Một xe tải bị nổ bánh trước, lao vào lề bên kia trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, TP.HCM năm 2011. Ảnh: HTD

Quy trách nhiệm lãnh đạo

Để giải quyết quốc nạn trên, Chính phủ đặt ra mục tiêu sẽ giảm 5%-10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do TNGT hằng năm. Đồng thời, từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM trong năm 2012.

Về các giải pháp, Chính phủ cho biết sẽ đầu tư mở rộng các tuyến quốc lộ trọng yếu, mở rộng tuyến quốc lộ 1 đủ để tổ chức giao thông một chiều và tách làn ô tô, xe máy; đầu tư đường bộ cao tốc Bắc-Nam; xây dựng các nút giao khác mức và cầu vượt giữa đường bộ với đường sắt... Cạnh đó, sẽ đầu tư hệ thống giám sát giao thông bằng camera trên các tuyến quốc lộ và đường đô thị; nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân.

Song song với các giải pháp trên, Chính phủ cho biết sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm.

Đặc biệt, để tránh tình trạng hầu như chẳng có cán bộ nào bị kỷ luật vì để xảy ra nhiều tai nạn - như đại biểu Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp phản ánh, Chính phủ sẽ quy định trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, của cán bộ, công chức đối với nhiệm vụ giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

Được biết ngày 28-11 tới, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng sẽ tổ chức hội nghị để “mổ xẻ” và tìm ra các giải pháp cụ thể để giải quyết quốc nạn ùn tắc và TNGT.

Không mở rộng bệnh viện ở trung tâm TP Để chống ùn tắc ở hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM, ngoài việc đảm bảo quỹ đất dành cho giao thông theo Luật Giao thông đường bộ (16%-26%), Chính phủ khẳng định thực hiện di dời trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các trường ĐH, CĐ, dạy nghề, dừng ngay việc đầu tư mở rộng các bệnh viện trong khu vực trung tâm TP. Ngoài ra, song song với giải pháp đầu tư, phát triển giao thông công cộng, sẽ xây dựng và thực hiện đề án hạn chế xe cá nhân; thu phí ô tô vào trung tâm TP giờ cao điểm. Đặc biệt sẽ lập lại trật tự, kỷ cương đường phố như giải phóng vỉa hè, lòng đường; bố trí lệch giờ làm việc, học tập trong ngày...

THÀNH VĂN