Tài sản của Vinashin có mất nhưng không mất hết!

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Sẽ công khai kết quả kiểm điểm vụ Vinashin Vấn đề điều tra, xử lý vi phạm đã và đang tiến hành. Những người cố ý, những người làm trái sẽ phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cũng đang làm một cách rất tích cực. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc từ người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng đến các phó thủ tướng, các bộ trưởng liên quan và tập đoàn, tổng công ty rất công bằng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đang chủ trì việc tiến hành kiểm điểm, giúp Bộ Chính trị và Ban Bí thư làm công tác kiểm điểm một cách nghiêm túc. Kết quả kiểm điểm sẽ công khai trước công luận. Như vậy có thể nói là Bộ Chính trị đã chỉ đạo tái cơ cấu một cách tổng thể, toàn diện, không chỉ cơ cấu về kinh tế mà cả tư tưởng, cả nhân sự, cả kiểm điểm, kiểm tra, xử lý một cách nghiêm minh, tất cả công việc đó đang được tiến hành. Tuy nhiên, có thể thấy rằng lâm vào tình trạng phá sản thì không chỉ Vinashin, có thể nói toàn bộ ngành công nghiệp đóng tàu thế giới lâm vào tình trạng này như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Khi lâm vào tình trạng này, Hàn Quốc đã cứu ngành đóng tàu của họ bằng 25 tỉ đôla, bỏ ra chi phí để mua lại những con tàu đang đóng dở dang, bù giá 25%. Trung Quốc bỏ ra 60 tỉ đô la và cũng bù giá để mua lại những con tàu đang đóng dở dang. Bây giờ công nghiệp tàu thủy của Hàn Quốc và của Trung Quốc, nhất là Trung Quốc lên đầu. Còn chúng ta lâm vào tình trạng phá sản, không có tiền đổ vào, hoàn toàn công nợ và công ăn việc làm đình trệ. Tình trạng đó đặt chúng ta phải tái cơ cấu Vinashin. Việc tái cơ cấu cũng không đơn giản chút nào nhưng nếu như thiên thời mà tốt, tình hình thị trường thế giới phục hồi trở lại tốt, chúng ta thành công lớn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc: Chúng tôi không có trách nhiệm trong vụ Vinashin Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm tròn nhiệm vụ của mình trong vấn đề Vinashin. Chúng tôi không có một trách nhiệm gì mà phải chịu trách nhiệm. Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 quy định rất rõ nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng quản trị nên chúng tôi có ý kiến lại sẽ trái luật. Chúng tôi chấp hành luật, mà luật thì do Quốc hội định. Nhiều lúc ta thông qua nhưng sơ hở quá, bộ trưởng không quản lý được, quyền quyết định tất cả từ hội đồng quản trị, tổng giám đốc quyết định hết. Cái sai này là đau lắm, thất thoát rất lớn, chúng ta phải rút ra và truy cứu trách nhiệm. Mỗi đại biểu chúng ta cũng phải có trách nhiệm ngay khi làm luật. Đây là bài học chung cho chúng ta, không riêng một ai cả, cho cả Quốc hội, cho cả Chính phủ và cho cả lãnh đạo nhà nước của chúng ta về việc thí điểm tập đoàn. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận: Không thể nói Bộ Kế hoạch và Đầu tư vô can Cách trả lời như Bộ trưởng Võ Hồng Phúc như thế là không được và không đúng. Vì nghị quyết của Bộ Chính trị khi cho thí điểm thành lập tập đoàn và tập đoàn khác với doanh nghiệp, khác với công ty trách nhiệm hữu hạn, khác với tất cả mô hình mà Luật Doanh nghiệp quy định. Đồng chí Võ Hồng Phúc mà nói như thế này thì Quốc hội chịu trách nhiệm hết cả, theo tôi không phải. Ở đây phải chăng khi Bộ Chính trị ra nghị quyết đồng tình, cho phép tổ chức thí điểm tập đoàn thì bản thân Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải trình ra Chính phủ, trình ra Quốc hội sửa đổi Luật Doanh nghiệp, hoặc trình ra Quốc hội một nghị quyết về tổ chức, hoạt động của tập đoàn. Đồng chí không thể nói Bộ Kế hoạch và Đầu tư vô can.