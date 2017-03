Tại sao dứt khoát?

Được biết, khi Nghị quyết 11 ra đời với yêu cầu đề ra lộ trình xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do, nhiều ý kiến khá băn khoăn. Lý do không chỉ vì việc kinh doanh vàng miếng đang đem lại lợi nhuận lớn cho một số người, mà còn vì nhiều tổ chức trước đó đã phải chạy vạy mới lo đủ số vốn pháp định cực lớn (tính theo số tuyệt đối khi đó) để đủ điều kiện cấp phép, sau đó lo thủ tục nhập dây chuyền công nghệ về dập vàng miếng. Thêm nữa là tâm lý người dân vốn quen cất trữ, coi vàng miếng như một thứ tài sản đảm bảo trước sự mất giá của đồng tiền, nay thấy thứ tài sản này khó thanh khoản đâm ra thắc mắc...

Song với các chuyên gia tiền tệ thì quyết định trên lại rất cần thiết. Bởi rõ ràng việc công khai cho lưu hành các miếng vàng theo tiêu chuẩn định lượng chung (khỏi qua các khâu cân, thử, gia công) chẳng khác gì việc... phát hành thêm tiền, mà loại tiền tệ này không bao giờ mất giá. Nói theo từ chuyên môn, đó là việc tăng tổng phương tiện thanh toán mà nếu rơi vào tình thế cán cân tiền-hàng đang bập bênh thì chắc chắn dẫn đến... lạm phát bởi nguyên tắc giản đơn: Tiền nhiều hơn hàng.

Hơn thế, giống như trò chơi domino, khi giá cả tăng người dân tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn thì nguồn cung thiếu hụt, giá vàng lại tăng khiến cho giới đầu cơ phải gom USD để nhập. USD khan hiếm thì tỉ giá tăng, dẫn đến giá vàng quy đổi theo USD tăng theo v.v... Và “vòng xoáy” ấy là lý do dẫn tới những “cơn điên” của giá vàng cũng như hiện tượng “mất giá kép” của VND so với các loại tiền tệ trong khu vực năm qua.

Trong các “vòng xoáy” ấy người làm công ăn lương chẳng được gì (chỉ thua thiệt), còn Chính phủ luôn phải đứng trước bài toán khó giải giữa tỉ giá, dự trữ ngoại tệ, xuất nhập khẩu, lạm phát...

Dĩ nhiên trong một nền kinh tế đang chuyển đổi, khó có giải pháp nào “chiều lòng” được tất cả các bên. Thói quen bao đời đã in sâu trong dân về giá trị của vàng (cất trữ và trao đổi), nên cấm vàng miếng thì khả năng người ta mua vàng nhẫn... là rất cao, mà không chính sách quản lý nào kịp theo. Vì thế trong giai đoạn phục hồi niềm tin rất cần sự chọn lựa dũng cảm: kiên định và dứt khoát để ít nhất cũng đưa tới thị trường thông điệp: Nhà nước không còn công nhận một loại “tiền tệ” thứ hai là vàng miếng!

