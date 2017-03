Tâm bão cách bờ biển Hà Tĩnh-Quảng Bình 120km

Vị trí và đường đi của bão số 3. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 10 (tức là từ 89-102km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng giữ Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.Tính đến 6 giờ sáng ngày 24/8, tổng số tàu thuyền được kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn là gần 44.300 tàu với gần 197.150 người.Hiện có 15 tàu với 207 lao động đang trú ngoài khơi xa và vẫn giữ liên lạc với đất liền. Đặc biệt, tàu cá ĐNa 61406 TS có 10 lao động của Đà Nẵng hiện đang trôi dạt trên biển, đang được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 điều động tàu tổ chức ứng cứu.Tại cuộc họp khẩn sáng 24/8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết ngay ngày hôm nay, 24/8, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã cử 2 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão số 3 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình, Quảng Trị.Căn cứ vào tình hình cụ thể, Ủy ban Nhân dân các tỉnh ven biển sẽ quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn tàu thuyền, di chuyển lồng bè vào nơi neo đậu an toàn; không để người ở lại trên các tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy sản.Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đặc biệt lưu ý các địa phương ứng phó với hiện tượng mưa to, lũ lớn sau bão; đề phòng mưa lũ gây chia cắt cục bộ; chủ động triển khai việc di dời dân ra khỏi vùng sạt lở, nguy cơ xảy ra lũ quét, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ./.