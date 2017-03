“Tám chữ vàng” trong đấu tranh chống tham nhũng: Trí tuệ, nhiệt huyết, kiên trì, dũng cảm

“Gật cái là mọi việc sẽ khác...” Đó là chia sẻ của đại úy Phạm Văn Chúc, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội (ảnh). Anh cùng ba đồng đội là những người đã thẳng thừng từ chối món hối lộ khổng lồ 120.000 USD và 50 triệu đồng trong buổi tuần tra rạng sáng 30-10-2008, nhờ đó mà Công an TP Hà Nội lần ra đường dây tội phạm ma túy lớn. Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, đại úy Chúc, tổ trưởng tổ tuần tra đêm ấy, kể: “Lúc ấy đối tượng nói hối lộ tất cả tiền trong ba lô, chứ có biết bao nhiêu đâu. Bọn mình lập biên bản, về đồn công an khám xét mới biết là 120.000 USD và 50 triệu đồng”. . Công việc hàng ngày, các anh có hay gặp những trường hợp như vậy không? + Có nhưng lớn như vậy thì chưa bao giờ. Thường thì người vi phạm cứ dúi vài trăm ngàn đồng. . Mỗi lần như thế, tổ tuần tra bốn người hoàn toàn có thể xuê xoa, thống nhất bỏ qua... + Tính chất công việc như vậy nên lãnh đạo thường xuyên nhắc nhở bọn mình phải giữ kỷ luật, kỷ cương. Nên gặp phải lúc như vậy, không thể do dự. Đói cho sạch, rách cho thơm mà. . Nói “không” với tham nhũng, anh thấy khó không? + Khoảng cách chỉ là sợi chỉ tơ. Thoáng trong đầu, gật cái là mọi việc sẽ khác, có khi mất cả manh mối vụ việc. Cho nên quan điểm, nhận thức phải rõ ràng. Nghèo thật, tôi đây ba thế hệ chung một gian 18 m2, mấy cậu kia thì đang phải thuê nhà nhưng phải giữ mình. . Bạn bè, người thân biết chuyện, nói thế nào? + Nhiều người cũng bảo “Sao không tặc lưỡi?”, “Anh chứ em thì xử lý ngay!”. Chẳng biết đùa hay thật.