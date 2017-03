Tạm đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sĩ

Diễn biến vụ nghi vấn hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương, Nhật Bản (PCI): - Ngày 25-6-2008: Tờ nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất Nhật bản Yomiuri đăng tải thông tin: Cơ quan điều tra nước này đang điều tra Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI, trụ sở chính tại Nhật) về những vụ gửi tiền hối lộ cho các viên chức chính phủ ở Đông Nam Á. - Giữa tháng 7: Viện công tố vùng Tokyo cử hai công tố viên sang Việt Nam đề nghị phối hợp điều tra về nghi vấn PCI hối lộ. Tổng số tiền mà các nghi can khai đã đưa hối lộ lên tới 2,6 triệu USD. Trong đó, Viện công tố vùng Tokyo có thông tin về lần đưa hối lộ tháng 8-2006 với số tiền 220.000 USD cho một quan chức BQL dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM. - Ngày 16-8: TTXVN phát ý kiến của Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn khẳng định Việt Nam rất coi trọng và xem xét nghiêm túc thông tin phía Nhật Bản cung cấp về nghi vấn PCI hối lộ quan chức BQL dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM. Tuy nhiên, thông tin mà phía Nhật cung cấp còn sơ sài, chưa phù hợp với thủ tục pháp lý của Việt Nam. Ông Sơn cũng cho hay BQL dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM khẳng định không có hành vi tiêu cực như báo chí Nhật Bản đưa tin. - Ngày 28-8: Ông Lê Dũng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: “Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Nhật Bản để sớm làm rõ và xử lý thỏa đáng vụ việc phù hợp với luật pháp Việt Nam”. - Ngày 8-9: VKSND tối cao chuyển hồ sơ cho Bộ Công an đề nghị điều tra theo yêu cầu của Nhật Bản (làm rõ căn cứ pháp lý, việc thành lập, cũng như chức năng của BQL dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM, điều tra các thông tin liên quan đến cán bộ bị nghi nhận hối lộ của PCI...) - Cuối tháng 10: Bộ Công an báo cáo Thủ tướng kết quả xác minh ban đầu về tình hình hoạt động của BQL dự án Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM, những thông tin xung quanh nghi vấn nhận hối lộ. - Ngày 12-11: Nhật báo Yomiuri (Nhật Bản) đưa tin: Ngày 11-11, tại phiên điều trần đầu tiên của Tòa án quận Tokyo, các cựu quan chức của PCI đã nhận tội đưa hối lộ cho một quan chức ở TP.HCM tổng cộng 2,6 triệu USD, tương đương với 10% giá trị hợp đồng để được ưu đãi trong các hợp đồng tư vấn của PCI giai đoạn 2001-2003. Tuy nhiên, các công tố viên chỉ xác định vụ án hình sự liên quan đến hai đợt hối lộ 600.000 USD năm 2003 và 220.000 USD năm 2006. - Ngày 13-11: Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Khi báo chí Nhật Bản đưa tin có việc hối lộ liên quan đến một quan chức của Việt Nam, chúng tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với bạn, yêu cầu chuyển hồ sơ cho chúng ta xử lý, chứ không thể công dân Việt Nam mà để cơ quan tư pháp nước khác điều tra. Tôi xin nói rõ như thế, theo đúng luật pháp. Phía bạn một thời gian dài mới gửi gọi là hồ sơ nhưng hồ sơ đó cũng chưa đủ cơ sở pháp lý. Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp nhận, phối hợp để làm rõ vấn đề này, làm rõ tới đâu sẽ xử lý đúng pháp luật của Việt Nam”. - Ngày 19-11: Thành ủy TP.HCM họp thống nhất chủ trương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ký ban hành và trao quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Sĩ. NGHĨA NHÂN – MC